Policajného exprezidenta Gašpara som nemal odvolávať na žiadosť Fica, tvrdí bývalý minister Drucker

Robert Fico ma explicitne požiadal, aby som neodvolával policajného prezidenta Tibora Gašpara. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker, ktorý z politického života odišiel na jar minulého roka, keď podľa vlastných slov nedokázal odvolať vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara.

„Nešiel som na ministerstvo vnútra s jediným cieľom odvolávať Gašpara. Prijal som túto pozíciu, hoci som sa na ňu nechystal, ani nijako necítil, aby som riešil veci systémovo. Bol som krízovým manažérom, ktorý prišiel realizovať zmeny na ministerstvo zdravotníctva. V dôsledku toho, že boli spory medzi vtedajším prezidentom Andrejom Kiskom a Smerom o to, kto by mal zastávať akú funkciu vo vláde, predovšetkým na pozícii ministra vnútra, našla sa zhoda na mojom mene. Povedal som už vtedy, že by som radšej zostal na zdravotníctve a dokončil svoju prácu, ale bolo podpísaných 83 poslancov, ktorí súhlasili, aby vznikla nová vláda premiéra Petra Pellegriniho. A takýto vznik vlády bol určite z ústavno-demokratického pohľadu stabilnejší ako neistota, ako by vyzerala prípadne iná vláda bez podpory v parlamente,“ objasnil bývalý minister vnútra.

Zodpovednosť vyvodili odchodom Kaliňáka

Zároveň zdôraznil, že v tom čase to nebolo v štádiu, aby Gašpara odvolával, ale aby ho vyzval na odchod. „Treba tiež povedať, že Peter Pellegrini rovnako neodvolal Gašpara, ale dohodol sa s ním na odchode po mesiaci a pol, po tom, ako som odišiel ja. Bolo predsa rovnako dôležité nájsť aj vhodnú náhradu, nie len odvolať. Aj som mal niekoľkokrát dohodu s Tiborom Gašparom, ktorý sa najprv nechcel vzdať, že sa vzdá, no nakoniec to tak nebolo. Ak sa ma teda pýtate, či existovala nejaká požiadavka, aby ostal Gašpar vo svojej pozícii, tak hovorím, áno, existovala. Demonštrovali ju verejne aj Robert Fico či Andrej Danko, keďže tvrdili, že je to dobrý policajný prezident a politická zodpovednosť už bola vyvodená odchodom Roberta Kaliňáka,“ vysvetlil Drucker.

Pri otázke, či ho o to explicitne požiadal aj Robert Kaliňák uviedol, že si to nepamätá. „S Robertom Kaliňákom som v tom čase debatoval. Argumentácia bola určite aj v tom, že politická zodpovednosť bola vyvodená a jednoznačne som povedal, že takto to robiť nemôžeme. Od začiatku do konca som totiž tvrdil, že ak neuspejem, tak potom odídem. Ja to volám taký pomyselný jediný výstrel, ktorý som mal. Mohol som iba hroziť svojou demisiou, aby som mohol realizovať potrebné zmeny, keďže som nedisponoval žiadnym iným mandátom, ako sú napríklad poslanci v NR SR, o ktorých by som sa opieral,“ povedal Drucker.

Potrebná dôvera zákonodarného zboru

Priblížil, že ako minister vnútra jednou z podstatných vecí, ktorú pripravoval a odovzdal do medzirezortného pripomienkového konania, bolo to, aby boli povinné výberové konania na všetkých vrcholových policajných funkcionárov s tým, že do roku 2019 zaniknú ich doterajšie funkcie, keďže v roku 2016 sa zákonom zrušila možnosť odvolať policajta z funkcie bez udania dôvodu a tí sú teda menovaní na neurčito.

„Lebo bez tohto vy nemôžete robiť nič. Je to absurdné a smiešne si myslieť, že policajným prezidentom sa to vyrieši. Pokiaľ vy nemáte dôveru zákonodarného zboru, ktorý pozostáva z politických strán a tých, ktorí vládnu a strana, ktorá vás nominuje, vám nedáva dôveru, aby ste konali to, čo potrebujete, tak vy tam nemáte čo robiť. Ja som dokázal pohroziť svojou demisiou pri odchode Róberta Krajmera, rovnako to bolo aj v prípade Tibora Gašpara, kde mi bolo povedané, že sa svojej funkcie vzdá. Čas sa ale naťahoval a keď sa opakovane odďaľovalo vzdávanie sa a videl som, že tí, ktorí ma nominovali a od ktorých záviselo to, či prejdú zmeny v parlamente, to nechcú, tak som usúdil, že to ďalej nemá zmysel a musel som splniť, čo som verejne vyhlásil, že odídem, ak nebudem schopný realizovať zmeny,“ objasnil Drucker.

Absurdnosť jeho odchodu považuje za tak veľkú, lebo to bolo už neudržateľné. „Potom sa zrazu dohodlo, že Tibor Gašpar odíde, síce po mesiaci a pol, ale to už nikomu neprekážalo. Tak som spravil aspoň to, čo som vedel,“ dodal Drucker.

Minister zdravotníctva a vnútra

Drucker pôsobil vo vláde Roberta Fica a aj Petra Pellegriniho ako minister zdravotníctva a dočasný minister vnútra. Z tejto pozície odstúpil na jar minulého roka. Odôvodňoval to tým, že nedokázal odvolať vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Odvtedy sa stiahol z politického života. P

rostredníctvom videa na Facebooku však v stredu zverejnil informáciu, že založí novú politickú stranu, začne so zberom podpisov a v najbližších dňoch predstaví aj tím odborníkov, ktorí budú v jeho strane pôsobiť.

Vo videu okrem iného uviedol, že chce ľudom priniesť aj reálnu zmenu štýlu politiky a práce. V súvislosti s jeho novou stranou sa hovorí aj o možnom príchode súčasného premiéra Pellegriniho. Vstup do strany zvažuje aj Lucia Kurilovská, odborníčka na trestné právo.