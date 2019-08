Medzi Ficom a Pellegrinim nie je napätie, Beňová sa vyjadrila aj k politickým ambíciám Gašpara

Ak predseda strany Smer-SD Robert Fico osobne cíti, že chce byť naďalej predsedom strany Smer-SD, mal by ním byť aj naďalej. Pre agentúru SITA to uviedla europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD).

„Smer je strana, v ktorej voliči neočakávajú zákulisné personálne ťahy a zmeny, ako to dnes vidíme napríklad v SaS alebo OĽaNO. Náš volič očakáva stabilnú a otvorenú personálnu stranícku politiku,“ uviedla Beňová s tým, že podľa nej nie je situácia v Smere ničím mimoriadna.

Zároveň si myslí, že v Smere neprebieha diskusia o pozíciách predsedu Roberta Fica a premiéra Petra Pellegriniho. „Myslím si, že po stretnutí predsedu strany s krajskými organizáciami takáto téma nie je aktuálne diskutovaná,“ dodala.

Odviedol kus práce

Situáciu medzi Ficom a Pellegrinim by napätím nenazývala. „Pre mňa sú zásadné otázky sociálna politika alebo zahraničnopolitické smerovanie a v týchto oblastiach som rozdielnosť názorov predsedu a premiéra nezaznamenala. Ak sa niektoré iné postoje, politické alebo osobné líšia, je to úplne prirodzené. Smer má 20 rokov a v takom dlhom období sa toho spravidla veľa zmení aj celkovo v spoločnosti,“ priblížila.

Na otázku, či hrozí, že Pellegrini nebude za Smer-SD kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách, uviedla, že by to bolo jeho osobné rozhodnutie.

„Určite dôsledne zváži svoje rozhodnutie. Osobne by mi bolo ľúto, keby sa rozhodol, že nie. Je v Smere od založenia strany a odviedol kus práce prakticky na všetkých doterajších pozíciach,“ vyjadrila sa Beňová.

Na to, aby Smer-SD v budúcoročných parlamentných voľbách uspel s dobrým výsledkom, je podľa europoslankyne potrebných viac krokov, ktoré musia na seba nadväzovať.

Ľudí treba počúvať

„Od personálnej, cez odbornú až po politickú úroveň. Svet sa mení, spoločnosť sa mení, priority a témy sa tiež zmenili. Treba ľudí počúvať, čo od nás čakajú a tieto očakávania ponúknuť v kvalitnom volebnom programe. Zároveň treba ponúknuť odpočet doterajších aktivít,“ myslí si.

Podľa Beňovej na prvých miestach kandidátky do NR SR sú štandardne predseda a podpredsedovia, krajskí predsedovia a predsedníčka, generálny manažér.

„Následne sú ďalšie pozície obsadzované na návrh predsedu strany, spravidla poslankyňami a poslancami, ktorí v NR SR pôsobia. Samozrejme, sú na kandidátke napríklad aj zástupcovia Mladých sociálnych demokratov a členovia z okresných štruktúr tak, aby sa naplnila geografická reciprocita,“ vysvetlila.

Beňová nemá informáciu, že by bývalý policajný prezident Tibor Gašpar mal ambíciu kandidovať za Smer-SD. „Nemyslím si, že pán Gašpar by chcel vstúpiť do aktívnej politiky už v najbližších voľbách,“ podotkla.