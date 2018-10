Polícia a Ozbrojené sily SR potrebujú jasné pravidlá, tvrdí Beblavý a uvádza príklad z USA

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) – Bezpečnostné zložky štátu, ako napríklad Policajný zbor či Ozbrojené sily SR potrebujú systémové zmeny a jasné pravidlá fungovania. Uviedol to vo štvrtok na brífingu nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý s tým, že je nemysliteľné, aby podozriví z úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pochádzali práve z bezpečnostných zborov.

Podľa Beblavého by táto téma v niektorej západnej krajine vyvolala oveľa silnejšiu reakciu, pretože na výcvik policajtov či vojakov prispievajú predovšetkým občania. Mimoparlamentná strana Spolu – občianska demokracia, kde je predsedom práve Beblavý, chce preto prísť so sériou vlastných opatrení, ktoré by mohli byť známe v priebehu niekoľkých týždňov.

Jasné pravidlá

„Ak by sa napríklad v Spojených štátoch amerických zistilo, že pri úkladnej vražde desaťročia strieľal bývalý príslušník FBI alebo armády, bolo by to niečo absolútne nemysliteľné. U nás sa tejto časti prípadu vraždy novinára a jeho snúbenice nekladie až taká veľká pozornosť, čo je podľa nás chyba,“ povedal Beblavý.

„V bezpečnostných zložkách štátu musia platiť jasné pravidlá. Nemôžeme s organizovaným zločinom súperiť po finančnej stránke, pretože to sa nám nepodarí. Musíme však nastaviť jasné pravidlá tak, aby ľudia v týchto silových zboroch cítili určitú hrdosť na svoje povolanie a dodržiavali jasné etické alebo morálne pravidlá,“ doplnil poslanec.

Mimoparlamentná strana Spolu – občianska demokracia tiež na štvrtkovom brífingu predstavila vlastných expertov na bezpečnosť. Po novom budú v tejto oblasti pripravovať opatrenia generál Pavel Macko, plukovník Branislav Diďák a Vladimír Bilčík.

Zo silového rezortu by odstránili politiku

Podľa Macka by prvé systémové zmeny mohli byť známe v priebehu niekoľkých najbližších týždňov. Macko tiež doplnil, že zo silových rezortoch musí byť odstránená politika.

„Politické nominácie by sa mali dotknúť vždy len najvyšších miest velenia. Vojaci aj policajti by mali vedieť, že povyšovanie do funkcií je iba za zásluhy a odvedenú prácu, a nie za to, kto je ako komu lojálny, či preto, s ktorou politickou stranou je spriaznený,“ povedal Macko.

Na otázku, či sú previerky pri vstupe do silových rezortov dostatočné, odpovedal Macko tak, že sú nastavené prísne podmienky, ale s ľudmi je podľa neho potrebné ďalej pracovať.

„Je dôležité, aby nám odborníci povedali, čo je napríklad extrémizmus. Ten má tiež nejaké vývojové fázy, ktoré sa dajú na ľuďoch pozorovať. Spomeniem príklad organizáciu Slovenskí branci. O ich existencii sme vedeli dlho, ale legislatíva nie je dostatočná, a tak sa s tým nič nerobilo. Ak vieme o systémových chybách, ako napríklad, že profesionálni vojaci takýchto ľudí cvičia, musíme okamžite konať,“ doplnil Macko.

Podozriví bývalý vyšetrovateľ a profesionálny vojak

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelili vo februári tohto roka v ich rodinnom dome v obci Veľká Mača. Polícia v tejto súvislosti zatiaľ obvinila štyroch ľudí, ktorých následne poslal sudca Špecializovaného trestného súdu do výkonu väzby. Ide o Tomáša Sz., Miroslava M., Zoltána A. a Alenu Zs.

Medzi nimi je aj bývalý vyšetrovateľ a profesionálny vojak. Portál Denníka N v stredu večer priniesol informáciu, že hlavným objednávateľom v celom prípade bol podľa výpovede obvineného Zoltána A. podnikateľ Marián K., ktorý je v súčasnosti vo väzbe v súvislosti s kauzou miliónových zmeniek. Denník sa odvoláva na zdroje z prostredia polície. V prípade dokázania viny hrozí obvineným 25 rokov odňatia slobody, prípadne doživotie.