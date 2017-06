Polícia hľadá svedkov naháňačky, pri ktorej zomrel 17-ročný Tomáš

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Inšpekcia ministerstva vnútra žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní prípadu streľby na auto, ktorý sa stal v skorých ranných hodinách v nedeľu 18.júna.

Zatiaľ nebol nikto obvinený

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu Andrea Dobiášová, ide o medializovaný prípad, v ktorom bol usmrtený 17-ročný chlapec počas policajnej naháňačky. Chlapec bol podľa polície spolujazdcom v aute na úteku.

“Vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra SR žiada vodičov, ktorí prechádzali v uvedený deň v čase od 00:15 do 01:30 v úseku štátnej cesty I/75 a I/65 medzi obcami Nová Baňa a Hronský Beňadik – časť Psiare a boli svedkami prenasledovania auta značky Seat Ibiza policajným autom vybaveným skrytými majákmi, aby svoje informácie poskytli na telefónnom čísle 158, prípadne v pracovné dni na čísle 0961-606041,” vyzýva rezort.

V prípade je podľa ministerstva vedené trestné stíhanie vo veci pre trestný čin usmrtenia, zatiaľ nebola obvinená žiadna konkrétna osoba.

Niekoľko varovných výstrelov

Polícia v nedeľu 18. júna počas nočnej naháňačky postrelila 17-ročného chlapca. Policajné auto stálo na vedľajšej ceste pri Novej Bani. Hliadka si všimla, že po hlavnej ceste prechádza Seat. Jeho 19-ročný vodič zo Zlatých Moraviec mal už trikrát uložený zákaz šoférovania.

Polícia sa snažila auto zastaviť, no vodič zrýchlil. Policajti zapli majáky a začali auto prenasledovať. Keďže jeho vodič urobil manéver, ktorým ohrozil autá v protismere, vystrelili niekoľko varovných výstrelov. Vodiča však nezastavili. Nasledoval výstrel na auto, no aj po ňom vodič pokračoval v rýchlej jazde až do Hronského Beňadiku, kde auto havarovalo.

Policajti následne zistili, že v aute sa nachádza postrelená osoba. Privolali záchranku, no 17-ročný Tomáš zraneniam na mieste podľahol. V aute sa okrem vodiča a postreleného chlapca nachádzalo ešte jedno dievča a ďalší mladík.