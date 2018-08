Polícia v Londýne obvinila z vraždy britského modela

LONDÝN 13. augusta (Webnoviny.sk) – Britský mužský model George Koh je vinný zo zabitia jeho konkurenta Harryho Uzoku. Rozhodla o tom v pondelok porota londýnskeho súdu, ktorý sa týmto prípadom bude opäť zaoberať 21. septembra.

Dlhodobé nepriateľsto

K zabitiu došlo v januári tohto roka a predchádzalo mu dlhotrvajúce nepriateľstvo medzi oboma modelmi, ktorí si posielali nenávistné odkazy cez sociálne siete. Na začiatku sporu bolo vyhlásenie 25-ročného, dnes už nebohého Uzoku, že jeho o rok mladší konkurent ho nepokryte kopíruje a snaží sa napodobniť jeho štýl.

Koh začal následne Uzoku, ktorý bol od neho úspešnejší a predvádzal modely pre Zaru a GQ, urážať, a v jednu chvíľu napríklad napísal, že sa vyspal s jeho priateľkou.

V januári Koh svojho konkurenta vyzval na súboj, Uzoka prišiel a doplatil na to životom. Páchateľ svoju obeť bodol nožom do srdca, na súde však poprel, že by šlo o úmyselnú vraždu.