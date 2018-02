Poslanci nepodporili návrh, aby živé zvieratá boli považované za bytosť

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) – Každé živé zviera by malo byť vnímané ako bytosť, nie ako vec. Myslia si to poslanci Národnej rady SR za SaS Anna Zemanová, Jana Cigániková, Alojz Baránik, Martin Klus, Lucia Ďuriš Nicholsonová a nezaradený poslanec Martin Poliačik, ktorí predložili návrh novely Občianskeho zákonníka. Tento návrh však nezískal dostatočnú podporu a neprešiel do druhého čítania.

Zviera ako hnuteľná vec

„V súčasnosti právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje v rámci občianskoprávnych vzťahov postavenie zvieraťa špecificky. Zviera je tak chápané ako hnuteľná vec, pričom sa nerešpektujú jej osobitné vlastnosti.

Jedine prostredníctvom noriem verejného práva sú regulované niektoré aspekty chovu, obchodovania a usmrcovania predovšetkým hospodárskych zvierat,“ uvádzali v dôvodovej správe predkladatelia s tým, že pokiaľ ide o spoločenské zvieratá a úpravu právnych vzťahov pre chov, obchodovanie a usmrcovanie spoločenských zvierat, resp. divokých zvierat chovaných v zajatí v Slovenskej republike, príslušný predpis nemáme.

Absencia takejto úpravy je podľa nich dôsledkom mnohých nežiaducich spoločenských vplyvov chovu spoločenských zvierat, medzi inými napríklad nelegálne a nekontrolované množenie zvierat s cieľom predaja mláďat, nekontrolované množenie túlavých zvierat bez majiteľa, absencia veterinárneho ošetrenia niektorých zvierat či týranie a neuplatňovanie riadnej zodpovednosti majiteľov za správanie ich zvierat.