Poslanci obmedzili predaj pyrotechniky, novela má cez sviatky priniesť do miest a obcí pokoj

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Samoobslužný predaj pyrotechnických výrobkov bude zakázaný. Vyplýva to z návrhu k novele zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorý v pondelok schválilo plénum parlamentu.

Samoobslužný predaj pyrotechniky zakázaný

Pozmeňovací návrh, ako aj pôvodný návrh novely predložili poslanci NR SR za Most-Híd Peter Antal a Tibor Bastrnák. Z pozmeňovacieho návrhu vyplýva, že zaplatenie za tieto výrobky musí nasledovať bezprostredne po ich odovzdaní spotrebiteľovi. Antal upozornil, že bežne sa stáva, že pyrotechnické výrobky sú voľne vyložené v predajni bez toho, aby bola priamo na mieste osoba, ktorá je zo zákona povinná poskytnúť poučenie a vysvetlenie.

Písomná informácia pri danom tovare podľa predkladateľov takýto nedostatok nenahradí. Preto do zákona dopĺňajú, že samoobslužný predaj pyrotechniky je zakázaný a zaplatenie nasleduje bezprostredne po tom, ako tovar predávajúci odovzdá spotrebiteľovi. Po zakúpení je za spôsobené škody zodpovedný kupujúci.

Rovnako po novom petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, petardy s externou oporou, míny, rímske sviece, rakety bude možné kúpiť len štyri dni v roku, a to od 28. do 31. decembra. Ostatné pyrotechnické výrobky skupiny F2 a F3 bude možné kúpiť počas mesiaca december.

Používanie v neprimeranom rozsahu

„Novela prinesie pokoj do našich miest a obcí, lebo pre mnohých to takto nie sú sviatky pokoja,“ uviedol Antal. Poslanec dodal, že sankcia za porušenie zákona bude maximálne 1 600 eur. Do priestupkov sa dopĺňa porušenie zákona za použitie pyrotechnických výrobkov skupiny F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra bez náležitého súhlasu obce.

Pravidlá používania zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3 sa podľa predkladateľov novely Petra Antala a Tibora Bastrnáka zjednotí. Poslanci upozorňujú, že najmä záver roka, počínajúc prvými dňami decembra, poukazuje na opakujúci sa problém používania zábavnej pyrotechniky v neprimeranom rozsahu, v dôsledku čoho je široká skupina obyvateľstva bez jej súhlasu vystavovaná neprimeranej záťaži, ktorú predstavuje zábavná pyrotechnika odpaľovaná v ich bezprostrednej blízkosti a s tým spojený nadmerný hluk. Ďalším neželaným javom je vytváranie stresovej situácie pre domáce zvieratá a pre voľne žijúce zvieratá.

Keďže súčasný stav neposkytuje dostatočnú ochranu a najväčšie problémy sú v súvislosti s používaním voľne dostupnej zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 (výrobky kategórie F1 sa vyznačujú zanedbateľnou hladinou hluku, výrobky kategórie F4 môžu používať iba odborne spôsobilé osoby), poslanci navrhujú obmedziť možnosť používania týchto kategórií iba na krátke obdobie v čase osláv Nového roka.

Možnosť povoliť výnimku

„Na zmiernenie neprimeranej tvrdosti zákona sa súčasne zavádza možnosť obce povoliť výnimku a umožniť použiť zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3 i cez rok na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby obsahujúcej potrebné náležitosti. Pri rozhodovaní o takejto žiadosti by obce mali prihliadnuť k čo najlepšiemu zabezpečeniu záujmov jej obyvateľov,“ dodávajú.

V súčasnosti zákon obsahuje splnomocnenie pre obce všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov vybraných kategórií v území obce alebo v jej častiach. Podľa poslancov je v praxi úprava značne nejednotná. Okrem obmedzenia použitia výrobkov zábavnej pyrotechniky sa zároveň upravuje jej predaj, ktorý je rovnako možný iba vo vymedzenom časovom období.