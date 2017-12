Poslancov čakajú vládne návrhy zákonov aj odvolávanie ministra Kaliňáka

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 3. decembra (WebNoviny.sk) – Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorým chce vláda venovať osobitnú pozornosť, zrejme pribudnú dva ďalšie, a to Snina a Košice okolie. Ak parlament schváli návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, zoznam obcí sa rozšíri.

Poslanci rokovaním v prvom čítaní o tomto návrhu otvoria v utorok piaty deň 23. schôdze parlamentu. Návrh počíta so zmenou výpočtu miery nezamestnanosti potrebnej pre zaradenie do zoznamu. Kým v súčasnosti je to 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v SR, novela počíta s 1,5-násobkom.

Najmenej rozvinuté okresy

K dvanástim okresom označeným za najmenej rozvinuté pribudli už tri ďalšie – Gelnica, Bardejov a Medzilaborce. Premiér Robert Fico v novembri avizoval, že vláda sa po prijatí novely zákona vyberie do týchto okresov a prijme konkrétne opatrenia. Návrh novely zákona rozširuje okruh oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby – podnikateľov.

Poslanci by mali prerokovať aj ďalšie návrhy noviel zákonov z dielne ministerstva hospodárstva aj o návrhoch z dielne rezortu financií. V balíku návrhov ministra Petra Kažimíra je aj rozsiahla novela o dani z príjmov, ktorá získala odporúčanie gestorského finančného výboru na schválenie v pléne.

Podpora kúpeľníctva

Poslanci finančného výboru pritom navrhli v novele niektoré úpravy, ktoré spresňujú určenie daňovej rezidencie fyzickej osoby s tým, že okrem možnosti ubytovania na určitom mieste a dĺžke pobytu v krajine budú zohľadňované aj rodinné a ekonomické väzby daňovníka. Cieľom týchto zmien je podľa štátnej tajomníčky Dany Meager dosiahnuť stav, aby boli aj fyzické osoby zdaňované spravodlivo podľa toho, v akej jurisdikcii reálne žijú.

Po firmách sa tak vláda pozerá aj na toky príjmov a miesta zdaňovania fyzických osôb. Konkrétny dopad týchto opatrení štátna tajomníčka zatiaľ povedať nevie, tvrdí však, že ide o pozitívnu zmenu.

Viaceré Kaliňákove kauzy

Poslanci výboru pre financie a rozpočet navrhujú do novely zákona o dani z príjmov doplniť v rámci podpory kúpeľníctva aj zrýchlené odpisovanie budov určených na kúpeľníctvo. Novela má tiež umožniť neziskovkám použiť maximálne 20-tisíc eur z príjmov z reklamy na verejnoprospešné účely, pričom takto využité príjmy budú oslobodené od zdanenia.

V utorok o 13:00 schôdzu prerušia a nasledovať bude mimoriadna schôdza, na ktorej sa poslanci pokúsia o vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina chcú odvolať Kaliňáka pre viaceré kauzy, ktoré mu pripisujú.

„Ak ho necháme na svojom mieste do konca volebného obdobia, je to na encyklopédiu. Bašternák, obchodovanie B. A. Haus, korekcie 25,7 milióna eur za čerpanie eurofondov,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár. Druhou stránkou, prečo ho chcú odvolávať je, že Kaliňák nevie vysvetliť pôvod svojho majetku.