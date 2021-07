Poslankyňa Žitňanská sa obáva konca strany Za ľudí

Od nedávneho stretnutia predstaviteľov Za ľudí v Piešťanoch sa neobjavili náznaky riešenia krízovej situácie v strane. Šéfka poslaneckého klubu Jana Žitňanská hovorí, že „situácia je stále rovnaká“.

Frakcia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej žiada zvolanie mimoriadneho snemu, s ktorým zatiaľ predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová nesúhlasí. Nateraz nie je zrejmé, aký postup zvolí Kolíkovej skupina, ak Remišová neustúpi.

Za Kolíkovou stojí päť poslancov z desaťčlenného klubu. V prípade, že oznámia odchod zo strany, klub Za ľudí by sa rozpadol.

Momentálne to nevyzerá tak, že by šéf OĽaNO Igor Matovič pristúpil v koalícii na osobitnú dohodu s Kolíkovej frakciou. Dôvodom sú problematické vzťahy Matoviča s Kolíkovou, čo jej dal najavo pri jej nedávnom odvolávaní v parlamente.

Navyše, nedá sa očakávať, že by odídenci zo Za ľudí prestali podporovať vládny program. Koalícia by sa mohla o nich opierať aj neformálne.

Klub v rukách frakcie?

Remišovej situácia by sa však mohla skomplikovať, ak by nemala pod kontrolou poslanecký klub a ovládla by ho frakcia Kolíkovej. Stalo by sa tak po odstúpení Michala Luciaka z postu štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti, ktorý by sa vrátil do parlamentu. O poslanecký mandát by prišla jeho náhradníčka Viera Leščáková, ktorá má blízko k Remišovej.

Ministerka Kolíková o takomto postupe minulý týždeň povedala, že je možný. Samotný Luciak Webnovinám neodpovedal, či zvažuje návrat do poslaneckej lavice.

Zľava: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) Foto: Kancelária NR SR

Následne by o kreslo šéfky klubu Za ľudí mohla prísť Žitňanská, ktorá sa spolu s ďalším poslancom Jurajom Šeligom nachádza v priestore medzi Remišovej a Kolíkovej krídlom.

Žitňanská sa k svojmu prípadnému odvolaniu nechcela vyjadriť. „Zatiaľ to nechcem komentovať. Zatiaľ som žiadnu takúto oficiálnu informáciu nepočula,“ povedala portálu Webnoviny.sk.

Leščáková hovorí o samovražednom útoku

Poslankyňa Leščáková pred pár dňami na sociálnej sieti uviedla, že strana Za ľudí mala začiatkom roka preferencie 6 percent a po nepochopiteľnom samovražednom útoku kolegov na vlastnú stranu sa podpora prepadla, čo strane výrazne poškodilo. Nesúhlasila s argumentáciou v médiách, že sa za konanie predčasného snemu vyjadrili aj krajské organizácie.

„Z viacerých krajských organizácií sme dostali informácie a sťažnosti na to, akým spôsobom sa marila diskusia členov, ako sa obchádzali pravidlá a ako sa ohýbali stanovy. Začínam nadobúdať dojem, že skupina okolo Márie Kolíkovej sleduje skôr osobné záujmy a ambície, ktoré sa snaží presadiť za každú cenu,“ napísala Leščáková.

Spomenula tiež snahu silovo odvolávať predsedníčku klubu Žitňanskú, ktorá sa do konfliktu vôbec nezapájala.

Vzdialené barikády

Poslankyňa Žitňanská pripomína pôvodný návrh, ktorý presadzovala spolu so Šeligom, aby si všetko vydiskutovali v rámci strany a neobťažovali s tým ľudí. Jednou z možností bolo dospieť k dohode na sneme, ale zjavne bol tento scenár podľa Žitňanskej pre niektorých asi neakceptovateľný.