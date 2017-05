POTVRDENÉ! VIDEO TESTUJÚCE OVOCIE A ZELENINU Z LIDLA JE ZAVÁDZJÚCE

Výpovednú hodnotu meraní spochybnili výsledky z akreditovaného laboratória a tiež stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

BRATISLAVA 23. mája ( WBN/PR ) – Ovocie a zelenina z Lidla je kvalitné a spĺňa všetky normy, video šíriace sa v týchto dňoch internetom je zavádzajúce a vysoko tendenčné. Výsledky meraní prístrojom Greentest Eco a postup autora vystupujúceho na YouTube pod menom „7air TV“ spochybnili výsledky testov z akreditovaného laboratória (rozdiely v nameraných hodnotách sa pohybujú na úrovni mnohých stoviek percent) a tiež stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. Prezentované „zistenia“ nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, meranie prebehlo v rozpore s odbornými postupmi a dokonca aj s návodom na použitie daného prístroja. Spoločnosť Lidl Slovenská republika skúma právny aspekt celého prípadu a zvažuje ďalšie kroky.

Ovocie a zeleninu, ktoré podľa prístroja (podľa návodu meria koncentráciu rôznych solí; rádioaktivitu na pozadí alebo v predmetoch, jedle, stavebných materiáloch a pod.) prekročili odporúčané normy pre výskyt dusičnanov, sme nechali otestovať nezávislým a akreditovaným laboratóriom. Výsledky oficiálneho testovania pri dodržaní vedeckých metód boli výrazne odlišné oproti meraniam spomenutého prístroja. Napríklad pri jahodách vykázalo laboratórne testovanie (výsledky z 23.5.2017) hodnotu 93 mg/kg, kým prístroj vo videu uvádzal hodnoty 290 resp. 300. Ešte výraznejšie rozdiely v merania boli pri bio mrkve (50 laboratórium vs. 570 video) a uhorkách (28 vs. 540). Dokonca aj na oficiálnej internetovej stránke výrobcu – anmez.com – sa nachádza certifikát, ktorý uvádza rozdiel nameraných hodnôt dusičnanov pri uhorke v laboratórnych podmienkach oproti prístroju až na úrovni 65%.

Autor videa urobil v snahe o objavenie senzácie, ktorá však nemá žiaden reálny základ, mnoho zásadných chýb. Pri štandardných testoch musí byť vzorka homogenizovaná. Znamená to, že test nemôže byť vykonaný iba na jednej časti tovaru. Meranie údajov na jedinom mieste a následné vyvodzovanie akýchkoľvek záverov nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Rovnako je neprípustné testovať vzorky, ktoré sú v obale, vo videu bola napr. brokolica zabalená v plastovej fólii. Absolútne neprofesionálne je tiež meranie šupky pri banánoch a nie ich dužiny. Autor teda nielen že nedodržiava metodiku štandardného testovania, ale dokonca ani návod na použitie daného prístroja. V českom návode sa totiž konštatuje:

„Když testujeme pomoci Greentest Eco ovoce, zeleninu nebo maso, můžete si všimnout rozdilne koncentrace dusičnanů v různych častech ovoce a zeleniny. To je normalni, protože dusičnany jsou rozloženy nerovnoměrně. Napřiklad je vyšši koncentrace u stonku nebo semen v rajčeti nebo okurce. Pokud je tato čast lokalizovana a jeji hmotnost je mala, pak množstvi dusičnanů, ktere obsahuje, neni přilišnym zdravotnim rizikem.“

Výrobca navyše v návode na použitie dôsledne upozorňuje, že daný prístroj slúži výlučne na domáce a nie profesionálne použitie. Meranie spochybnila vo svojom stanovisku aj Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR): „Na predvádzanom zariadení na videu vidno prístroj, ktorý po odmeraní vzoriek ovocia aj rôznej zeleniny ukazuje varovania o nebezpečnosti potraviny. Prístroj má zrejme nastavené limity, ktoré však nie sú uvedené v žiadnej legislatíve. Celý princíp a postup merania nie je jasný, nie je známe, akým spôsobom bola vykonaná kalibrácia a ďalšie charakteristiky stanovenia dusičnanov týmto prístrojom. Správnosť a presnosť uvedeného zariadenia by bolo možné posúdiť len na základe porovnania prístrojom nameranej hodnoty s hodnotou, ktorá bola získaná analytickou metódou podľa uvedenej štandardizovanej európskej normy stanovenia dusičnanov. Prístroj relatívne môže slúžiť na rýchlu orientáciu zistenia obsahu dusičnanov, súčasne je však táto informácia pre spotrebiteľa zavádzajúca v súvislosti s vyhodnotením nálezu, pretože nastavené limity na prístroji nezodpovedajú legislatívnym limitom pre dusičnany, ktoré sú platné pre jednotlivé druhy ovocia a zeleniny.“ Ako vo svojom stanovisku konštatuje štátny dozor, v roku 2016 bolo na celom Slovensku odobraných spolu 158 vzoriek na stanovenie dusičnanov, pričom len v jedinom prípade bola zistená nadlimitná hodnota. Celé stanovisko ŠVPS SR je dostupné tu:

http://www.svps.sk/potraviny/Stanovisko_dus.asp.

Bezpečnosť a kvalita produktov je pre Lidl prvoradá, diskontný reťazec si stojí za kvalitou svojho sortimentu. Výrobky predávané v sieti Lidl sú pravidelne kontrolované tak interne a viacúrovňovo, ako aj nezávislými odbornými inštitúciami a samozrejme tiež štátnymi orgánmi. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov nie sú výrobky uvádzané na trh, resp. sú stiahnuté z predaja.

Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na sociálnych sieťach.

Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko

Instagram: https://instagram.com/lidlsk/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-