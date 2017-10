Pozitívom je podľa Kažimíra to, že Slovensko smeruje k vyrovnanému rozpočtu

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Pozitívom aktuálneho rozpočtu verejnej správy na nasledujúce obdobie je podľa ministra financií Petra Kažímíra (Smer-SD) to, že Slovensko smeruje k vyrovnanému rozpočtu. Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii O 5 minút 12 na RTVS, je to aj jedna z podmienok členstva krajiny v eurozóne.

“Slovensko patrí k disciplinovaným členom klubu, mali by sme pravidlá dodržiavať,“ skonštatoval Kažimír. Kľúčový je podľa Kažimíra trend, a to že deficit klesá a prvýkrát bude pod úrovňou jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP). V roku 2018 totiž počíta rezort financií so schodkom verejných financií na úrovni 0,83 % HDP.

Disciplinovaný člen klubu

Ako však povedal poslanec Boris Kollár (Sme rodina), vyrovnaný rozpočet vláda sľubovala už skôr, jedným z cieľov bolo dosiahnuť ho už v roku 2017 a nestalo sa tak. “A myslím si, že vyrovnaný rozpočet Slovensko nedosiahne ani v roku 2020. Bude volebný rok, bude treba utrácať a ľudom sa zavďačiť sociálnymi balíčkami,“ poznamenal Kollár.

Podľa štátneho tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ivana Švejnu (Most-Híd) išlo v rámci nastavenia rozpočtu o to, ako zvýšiť príjmy pracujúcich. Pripúšťa, že na túto oblasť sú rôzne názory, ale myslí si, že našli kompromis. Verejné financie sú podľa Švejnu v lepšom stave ako v minulom roku. “Nebudem hovoriť, že je to najlepší rozpočet, ale je to dobrý rozpočet, ktorý pomôže ľuďom,“ uviedol Švejna.

Rozpočet vlády Smeru prechádza podľa poslanca Eduarda Hegera (OĽaNO-NOVA) úpravami pravidelne aj počas roku. Sľuby podľa neho nedodržiavajú a zadlžujú krajinu stále viac.

Výber DPH stále kríva

Slovensku sa podľa Hegera doteraz nepodarilo dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, hoci iným krajinám sa to darí. Strana Smer podľa neho nevie hospodáriť s peniazmi. Za dôležitý považuje napríklad výber daní. “Vláda pozvyšovala všetky možné dane, aby dosiahla čo najviac peňazí. Avšak výber DPH stále kríva,“ povedal Heger.

Ľudia podľa Kollára nepocítia v peňaženkách tzv. sociálny balíček týkajúci sa miezd, či príplatkov. Systém dobrovoľnosti trinásteho a štrnásteho platu je podľa neho nezmysel. Firmy, ktoré ho môžu dať, ho dávajú tak či tak, ide o banky či IT firmy. “K obyčajným ľuďom, ktorí by to potrebovali, sa to ani nedostane,“ povedal Kollár. Riešením je podľa neho skôr znížiť dane a odvody.

Kažimírov nástroj na odmeňovanie

Trináste a štrnáste platy budú fungovať na dobrovoľnej báze. Nástroj má podľa Kažimíra motivovať firmy, aby sa podelili o zisk so svojimi zamestnancami. Motivačný mechanizmus vytvorí štát, napríklad formou odpustenia odvodov. Zaviesť povinný mechanizmus v tejto oblasti Kažimír nevylučuje, ale nie je možné tak urobiť podľa neho zo dňa na deň.

Poslanec Heger sa spýtal, ako chce štát zafinancovať trináste štrnáste platy pre zamestnancov verejnej správy, keď nevie zafinancovať ani zvýšenie minimálnej mzdy. K tomu Kažimír uviedol, že sú ľudia, ktorí pracujú pre štát a majú tarifné platy pod úrovňou minimálnej mzdy, ale tým sa automaticky dopláca a ich riadiaci pracovníci využívajú aj systém odmeňovania. “Jasne sme povedali, že sa s týmto vysporiadame v budúcom roku návrhom nového tarifného odmeňovania. Nie je pravda, že nezvyšujeme mzdy,“ povedal Kažimír.

Kollár spomenul rodiny

Kollár taktiež spomenul tému rodín. Podľa neho je potrebné sa zamerať na podporu mladých rodín, pretože pôrodnosť klesá. Podľa Hegera sú na Slovensku rodiny, ktoré žijú z nízkeho príjmu. “Im nepomôže, že deficit klesne pod jedno percento,“ skonštatoval Heger. Riešenie vidí napríklad vo valorizácii daňového bonusu. Rodiny potrebujú dostať pomoc a tento rozpočet na rodiny podľa Hegera zabudol.

Kollár zároveň upozornil na zadlženosť domácností, pričom v rámci krajín V4 je Slovensko najzadlženejší národ, s čím súvisí aj nárast exekúcií a likvidácia domácností. Podľa Švejnu by si mal každý požičiavať len do takej miery, koľko dokáže splácať.

Treba podľa neho apelovať na ľudí, aby si nepožičiavali bezhlavo. “Ale sme slobodná spoločnosť, nemôžeme bankám zakazovať reklamu na úvery,“ povedal Švejna. Nie je podľa neho nič zlé na tom, že existuje úverový trh, treba len byť obozretný a ak sa zdlžovať, tak zdravo.

Ľudia ak vidia perspektívu, že majú stálu prácu a vyššiu mzdu, tak sa rozhodnú podľa Kažimíra ísť do banky a vziať si úver. Hlavne v oblasti úverov na bývanie je podľa neho dynamika rýchla. Avšak podľa Švejnu je potrebné práve pri hypotékach si dávať pozor. “To, že sú dnes hypotéky lacné, neznamená, že budú lacné aj v budúcnosti,“ dodal Švejna.