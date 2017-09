Slovensko prisľúbilo dva milióny eur na riešenie migrácie, peniaze pôjdu na západný Balkán

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Slovensko je jednou z pätice krajín Európskej únie, ktoré ako prvé prisľúbili, že vyčlenia finančné prostriedky na riešenie problému migrácie a tvorbu pracovných miest.

Okrem Slovenska, ktoré prispeje dvoma miliónmi eur, sa do iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB) v oblasti hospodárskej odolnosti zapojili aj Poľsko (50 miliónov eur), Taliansko (45 miliónov eur), Slovinsko (0,5 milióna eur) a Luxembursko (0,4 milióna eur). Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva financií.

Zamestnanosť žien a mladých

Príspevky umožnia banke spustiť osobitný trustový fond a zvýšiť investície do súkromného sektora a infraštruktúry v krajinách južného susedstva a západného Balkánu.

Týmito investíciami sa otvoria nové príležitosti pre zamestnanosť najmä žien a mladých ľudí, a pomôžu zlepšiť kvalitu života a podnikateľské prostredie v hostiteľských a tranzitných krajinách. Podľa ministerstva sa tak iniciatíva hospodárskej odolnosti stáva nástrojom pomoci a hľadania riešení hlavných príčin migrácie.

„Ak chceme riešiť výzvy migrácie, musíme tak urobiť na miestach, kde to celé vzniká. EIB iniciatíva hospodárskej odolnosti bola vytvorená presne na tento účel. Som rád, že Slovensko je v prvej vlne krajín, ktoré prispejú do tejto iniciatívy. Smerovanie finančných zdrojov do krajín migračného pôvodu je jedným z najefektívnejších spôsobov na riešenie problému migrácie,“ uviedol minister financií Peter Kažimír.

Únia je odkázaná na členské štáty

Viceprezident EIB Dario Scannapieco uviedol, že príspevky piatich krajín banke umožňujú okamžite zintenzívniť snahy vyriešiť problém, ktorý predstavuje nútené vysídľovanie obyvateľstva a migrácia.

„Blahoželám Slovensku k tomu, že patrí do prvej skupiny krajín – skutočne úplne prvej – ktoré prisľúbili príspevok pre iniciatívu EIB v oblasti hospodárskej odolnosti,“ povedal Dario Scannapieco a dodal, že banka je pri podpore spoločného úsilia Európskej únie riešiť problém migrácie odkázaná na členské štáty, preto dúfa, že príklad týchto piatich krajín budú čoskoro nasledovať ďalšie.

Od spustenia iniciatívy hospodárskej odolnosti na konci roku 2016 schválila Európska investičná banka 13 projektov, ktoré predstavujú financovanie vo výške jednej miliardy eur. Viac ako polovica tejto sumy išla na rozvoj súkromného sektora.

Z výhod zo samotných pôžičiek partnerských bánk čerpá viac ako 600 malých podnikov a spoločností, čo podľa ministerstva financií pomôže udržať viac ako 40-tisíc pracovných miest.