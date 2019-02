Pracovných ponúk pre vysokoškolákov je málo, zamestnávatelia preferovali nižšie vzdelanie

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) – Ľudia, ktorí vyštudovali vysokú školu, reagujú častejšie na ponuky, ktoré sú vhodné pre ľudí s nižším vzdelaním. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk. Ako uvádza spoločnosť Profesia v tlačovej správe, môže za to najmä to, že na Slovensku až toľko ponúk pre vysokoškolákov nie je.

Malý záujem o vysokoškolákov

„Napriek veľkému záujmu maturantov o štúdium na vysokých školách platí, že na Slovensku máme omnoho viac pracovných príležitostí, ktoré sú vhodné pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním,“ konštatuje spoločnosť.

V minulom roku vyžadovalo na portáli Profesia.sk vysokoškolské vzdelanie 17 percent pracovných ponúk. Do tohto podielu sú pritom započítané všetky tri stupne univerzitného štúdia.

„Ak by sme sa pozreli na ponuky, ktoré vyžadujú aspoň magisterský či inžiniersky titul, zistili by sme, že ide iba o 8 percent z celkovej ponuky,“ uvádza spoločnosť. Pracovný portál Profesia.sk eviduje omnoho vyššie čísla pri ponukách, ktoré sú vhodné pre stredoškolsky vzdelaných ľudí. Napríklad maturita bola vyžadovaná v roku 2018 v 38 percentách ponúk, stredoškolské vzdelanie bez maturity v 24 percentách.

Žiadali maturitu

Vlani bolo na portáli Profesia.sk viac ako 100-tisíc ponúk, ktoré vyžadovali maturitu. Ponúk, ktoré vyžadovali napríklad vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, bolo necelých 21-tisíc.

„V roku 2018 zareagovalo na ponuky práce, ktoré boli vhodné ľudí s maturitou, či vyšším odborným vzdelaním až 55 % vysokoškolsky-vzdelaných ľudí z našej databázy,“ uvádza spoločnosť Profesia.

Vlani tak reagovali ľudia s vysokoškolským titulom na ponuky, ktoré vyžadovali stredoškolské vzdelanie častejšie ako na tie, ktoré vyžadovali akékoľvek vysokoškolské vzdelanie.