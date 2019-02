Praktické sestry prirovnala k trabantom, komora sestier kritizuje expertku pre ošetrovateľstvo

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) by namiesto odvolávania expertky Ministerstva zdravotníctva SR (MZ) pre ošetrovateľstvo mala prijať jej konštruktívnu kritiku a neuzurpovať si právo rozhodovať o všetkom a o všetkých v zdravotníctve, a to bez akýchkoľvek relevantných analýz. V tlačovej správe to tvrdí Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

Nadradenosť a diktát je spôsob riadenia

„Odborné vyjadrenia hlavnej odborníčky MZ SR pre ošetrovateľstvo Heleny Gondárovej – Vyhničkovej sú založené na dlhoročných vedomostiach a skúsenostiach z praxe a sú v súlade s koncepciou odboru ošetrovateľstva a jeho európskym smerovaním,“ tvrdí komora.

SKSaPA si stojí za názorom, že nedostatok vzdelaných sestier bude mať za následok zníženie kvality ošetrovateľskej starostlivosti.

„Spôsob komunikácie a reakcie ANS na výroky hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre ošetrovateľstvo Heleny Gondárovej – Vyhničkovej opakovane potvrdzujú iba to, že nie partnerstvo a dialóg, ale nadradenosť a diktát je spôsob riadenia, ktorý je zaužívaný v našom zdravotníctve a práve toto ľudí vyháňa preč,“ uviedla komora sestier.

Prirovnávanie študijného odboru k trabantom

Komora si tiež stojí za hlavnou odborníčkou MZ SR pre ošetrovateľstvo a vyzýva ministerku Kalavskú, aby sa nenechala ovplyvňovať a nenechala si diktovať, kto jej bude poskytovať odborné rady a stanoviská, týkajúce sa odboru ošetrovateľstva.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) kritizovala tvrdenia hlavnej odborníčky MZ pre ošetrovateľstvo Heleny Gondárovej – Vyhničkovej o praktických sestrách. Ak podľa ANS hlavná odborníčka pre ošetrovateľstvo porovnáva štvorročné štúdium praktickej sestry s niekoľkotýždňovým kurzom zdravotného asistenta vo Veľkej Británii, je načase položiť ministerstvu zdravotníctva otázku, čie záujmy vlastne obhajuje. Asociácia to uviedla vo vyhlásení, ktoré poskytla agentúre SITA.

„Arogantne a demagogicky prirovnáva študijný odbor praktickej sestry k trabantom, šíri poplašné správy o ohrození zdravia pacientov – znova na neporovnateľnom príklade zdravotníckeho asistenta z Veľkej Británie,“ uviedla ANS.

Atraktivita povolania sestry začína klesať

V tomto svetle spoločné protestné vyhlásenia so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) dávajú podľa asociácie jasný signál, že na pacientovi nezáleží.

„Táto situácia trvá už príliš dlho a atraktivita povolania sestry, ako aj záujem o štúdium začína klesať ‚vďaka‘ intervenciám SKSaPA a hlavnej odborníčky pre ošetrovateľstvo,“ píše ANS.

Asociácia verí, že Ministerstvo zdravotníctva SR, pod ktoré hlavná odborníčka patrí, zaujme k jej postojom stanovisko a Rada ANS dáva ministerstvu na zváženie jej odvolanie.

Jedno z regulovaných povolaní

Hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo vo svojom stanovisku, ktoré ANS kritizuje, zdôraznila, že sestra je regulované povolanie, rovnako ako lekár, zubný lekár, pôrodná asistentka. Nemôže ho preto v súčasnosti podľa nej vykonávať ktokoľvek.

„Ak rozmýšľame o návrate prípravy sestier na stredné školy, tak potom rozmýšľajme aj o návrate trabantov, áut žiguli… to bolo tiež „in“ na dobu pred 40 – 50 rokmi. Na tú dobu bolo „in“ aj to, že sme nemali napr. internet, počítače, diaľkové ovládania,“ uviedla.