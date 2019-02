Premiér Pellegrini kategoricky odmieta, že by v jeho prítomnosti odznelo akékoľvek vydieranie

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) sa nikdy nevyjadroval a ani sa nikdy nebude verejne vyjadrovať k obsahu súkromných rozhovorov ústavných činiteľov.

Kategoricky však odmieta, že by v jeho prítomnosti odznelo akékoľvek vydieranie. O vydieraní predsedom Smeru-SD Robertom Ficom v súvislosti s jeho záujmom stať sa predsedom Ústavného súdu SR v piatok hovoril prezident Andrej Kiska.

Pomsta expremiéra Fica

Trestné stíhanie voči konateľovi firmy KTAG, ktorú spoluvlastní prezident Andrej Kiska, je pomstou expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica voči prezidentovi. Je to pomstou za to, že ho odmietol vymenovať za sudcu či dokonca predsedu Ústavného súdu SR. Vo svojom piatkovom vyjadrení to uviedol Kiska.

Zároveň opísal, ako mu telefonoval predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Prezident tvrdí, že Fico mu odkázal, že buď ho vymenuje, alebo sa voči nemu spustí vojna.

Podľa prezidenta z toho vyplýva, že po tom, čo sa mu v júni skončí mandát, bude v kauze vratiek DPH vo firme KTAG obvinený aj on. Informoval, že právnym zástupcom spoločnosti je exminister spravodlivosti Daniel Lipšic, ktorý má prezidentovu plnú dôveru.

Odmieta obvinenia o vyhrážkach

Predseda strany Smer-SD Robert Fico odmieta obvinenia prezidenta Andreja Kisku o tom, že sa prezidentovi vyhrážal. Fico tiež uviedol, že naopak, prezident Kiska ovplyvňoval orgány činné v trestnom konaní, keď sa informoval o prípade svojej spoločnosti KTAG.

Fico navyše očakáva od prokuratúry alebo polície, že vyvrátia tvrdenia prezidenta o ich účelovom zneužití predsedom alebo stranou Smer.

„Ja som netušil, že bude vznesené nejaké obvinenie, ani ma to nezaujíma. Rozhodli o tom orgány činné v trestnom konaní a nie Fico,“ povedal.