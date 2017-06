Prešetrovať odstrel medvedice Ingrid bude aj ekológ Erik Baláž

PORPAD 8. júna (WebNoviny.sk) – Viac ako 13 600 ľudí už podpísalo online petíciu za prešetrenie odstrelu medvedice Ingrid v Liptovskej Kokave. Jej iniciátorom je SOS linka pre zvieratá v núdzi.

Ministerstvo životného prostredia SR práve na tento účel zriadilo komisiu. Jeden z jej členov ekológ Erik Baláž z lesoochranárskeho zoskupenia Vlk tvrdí, že za problémom s medveďmi je neriešenie problémov s odpadmi za posledných pätnásť rokov.

„Ak by to bolo vyriešené, medvedica by nikdy v Smokovci neprišla medzi ľudí, pretože jediný dôvod, prečo medvede chodia k ľuďom, sú odpady, respektíve potrava. Ľudí sa boja, ak k odpadu nemajú prístup, nemajú ani dôvod prichádzať medzi ľudí,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA.

V Tatrách sa situácia zhoršuje

Dobrým riešením v rámci prevencie sú podľa Baláža staničky, s výstavbou ktorých mesto Vysoké Tatry začalo vlani. Riešiť to však podľa neho malo ministerstvo životného prostredia spolu s mestom už dávno.

„Možno existujú aj jednoduchšie riešenia, videl som napríklad aj také staničky, ktoré majú veľkosť ako normálna popolnica, no medveď si ich nevie otvoriť. Dá sa to urobiť aj v podobnom štýle ako fungujú zberné nádoby na šatstvo,“ navrhol. Sám mohol sledovať medvedicu Ingrid na strome a jej správanie. „Bola na strome a dole bol veľký kontajner so stavebným odpadom, do ktorého ale ľudia hádzali aj zvyšky potravy. Zišla z neho a vliezla do kontajnera. Ak by tam potrava nebola, odišla by,“ opísal Baláž.

Ekológ pripomenul, že rozsahom podobné problémy s medveďmi mali v 90-tych rokoch minulého storočia aj v Demänovskej doline. „Niekedy tam zastrelili aj tri medvede ročne. Potom sa to však vyriešilo tak, že prístup k odpadom sa zabezpečil a odvtedy tam takéto problémy nie sú,“ pripomenul.

V Tatrách sa situácia zhoršuje. „Postupne sa učí chodiť za potravou do blízkostí obydlí čoraz viac medveďov. Napríklad ak medvedica chodí aj s mladými, tie sa naučia tomuto spôsobu života a problém následne narastá. Pred pätnástimi či dvadsiatimi rokmi chodil za potravou napríklad len občas nejaký medveď, ale nebolo to také výrazné. Teraz sú tu už generácie medveďov, ktoré sú na to naučené,“ dodal.

Chatári úmyselne prikrmujú medvede

Problémom sú podľa Baláža aj chatári, ktorí podľa neho niekedy úmyselne prikrmujú medvede. Často sa za dedinou nachádzajú posedy, v blízkosti ktorých ľudia vysypávajú rôzny odpad.

Hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák v utorok uviedol, že minister životného prostredia László Sólymos adresoval list Štátnej inšpekcii životného prostredia, aby sa sústredila na kontrolu dodržiavania odpadového zákona v oblastiach s výskytom medveďov.

Ďalším lákadlom sú pre medvede aj kukuričné polia medzi lesom a dedinou a ovocné sady. „Pomohlo by možno, ak by sa jablká podarilo obrať skôr, aby nepadali na zem alebo sa tam postavilo elektrické oplotenie,“ navrhol Baláž.

Ako ďalší problém spomenul aj prikrmovanie diviakov zo strany poľovníkov. Podľa ekológa tak poľovníci nerobia len v zime, keď majú túto povinnosť a medvede spia, ale aj mimo nej. „Kŕmia diviaky, pretože ich strieľajú práve na krmoviskách. Medvede potom táto potrava pre diviaky láka,“ povedal.

Je dôležité zaisťovať kontajnery

Podľa generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Milana Boroša by mohol osud takzvanej kontajnerovej medvedice Ingy slúžiť ako apel na zodpovednejšie sa správanie obyvateľov, hotelierov, prevádzkovateľov reštaurácií v danom regióne.

„Je nesmierne dôležité zaisťovať kontajnery so zvyškami potravín pred medveďmi a nedávať im dôvod zvykať si na prítomnosť človeka,“ uviedol vo svojom vyhlásení v piatok 2. júna. Aj medvedica Inga začala podľa štátnej ochrany učiť svoje mláďatá spôsobu života, aký jej vyhovoval, na odpadkoch v obciach či v ich blízkosti.

„Mláďatá ani nemali šancu naučiť sa od matky prirodzene správať a aj z nich sa stávali kontajnerové medvede. To bol dôvod, prečo jej ich odobrali,“ uviedla ochrana prírody. Cieľom bolo dať mláďatám šancu na spokojný život v prostredí, v ktorom by im nehrozilo nebezpečenstvo.

Inga s mláďatami vyliezla na strom v Smokovci

Medvedica s dvoma mláďatami na seba začala pútať pozornosť ešte začiatkom mája, keď vyliezla na strom v centre Starého Smokovca.

Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) ju následne v spolupráci s kolegami z poľského tatranského parku odchytili, dostala satelitný obojok a spolu s medvieďatami ju previezli do hlbokej tatranskej doliny, kde sa však dlho nezdržala.

Posledné týždne sa potulovala v obciach pod Tatrami, kde sa živila odpadkami z kontajnerov a tomuto spôsobu života učila aj svoje potomstvo. Medvieďatá jej následne odobrali, ju odviezli do Tichej doliny, vo štvrtok 1. júna sa však znovu objavila v Liptovskej Kokave, kde ju zastrelili.

Mláďatá chcú umiestniť v medvedej rezervácii v Maďarsku. Ako už v stanovisku uviedla Štátna ochrana prírody, o povolenie na mimoriadny odstrel požiadal zástupca obce Liptovská Kokava, následne vzhľadom na situáciu vydal rozhodnutie príslušný Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši. Dôvodom malo byť to, že medvedica začala byť agresívna.