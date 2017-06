Štátna ochrana prírody vysvetľuje, prečo museli odstreliť medvedicu Ingu

POPRAD 6. júna (WebNoviny.sk) – Polícia na odstrel medvedice Ingrid v obci Liptovská Kokava súhlas nedala. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré médiám poskytla Jana Balogová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline.

„Na miesto bola vyslaná hliadka z Obvodného oddelenia PZ v Liptovskom Hrádku a ani jeden z policajtov pokyn na odstrel medvedice nedal,” uviedla. Medvedicu zastrelili koncom minulého týždňa, v noci zo štvrtka na piatok.

Podľa generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR Milana Boroša išlo o krajné riešenie, ktoré bolo nevyhnutné.

Medvedica sa podľa jeho slov pri snahe odplašiť ju z intravilánu obce obrátila proti prítomným ochranárom, poľovníkom a polícii. „Poľovníci museli zasiahnuť na priamy pokyn polície,“ uviedol ešte v piatok 2. júna vo svojom stanovisku.

Z mláďat sa stávali kontajnerové medvede

Štátna ochrana prírody SR vo svojom stanovisku uvádza, že o povolenie mimoriadneho odlovu požiadal zástupca obce Liptovská Kokava, pre situáciu vydal rozhodnutie príslušný Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši.

Medvedica podľa štátnej ochrany priviedla na svet mláďatá skoro a hneď ich začala učiť spôsobu života, aký jej vyhovoval. Na odpadkoch v obciach, či v ich blízkosti.

“Mláďatá ani nemali šancu naučiť sa od matky prirodzene správať a aj z nich sa stávali kontajnerové medvede. To bol dôvod, prečo jej ich odobrali,” pokračuje ochrana prírody s tým, že jej ich zobrali preto, aby dostali mláďatá šancu na spokojný život v prostredí, kde by im nehrozilo nebezpečenstvo.

Ich matku previezli do Tatier. “Bolo to jediné miesto, kde sme ju mohli umiestniť, nikde inde sme nedostali súhlas. Pracovníci telefonovali potenciálnym subjektom, hľadali sme lokalitu, kde by dostala tretiu šancu a mala by možnosť návratu k pôvodnému prirodzenému spôsobu života. Nepodarilo sa to ani napriek našej maximálnej snahe,” spomenula Štátna ochrana prírody SR.

Vyliezla na strom v centre Smokovca

Medvedica s dvoma mláďatami na seba začala pútať pozornosť ešte začiatkom mája, keď vyliezla na strom v centre Starého Smokovca.

Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) ju následne v spolupráci s kolegami z poľského tatranského parku odchytili, dostala satelitný obojok a spolu s medvieďatami ju previezli do hlbokej tatranskej doliny, kde sa však dlho nezdržala.

Koncom mája sa začala objavovať v Pribyline a okolí. Pohybovala sa aj popri ceste, zvedaví ľudia si ju fotili a natáčali. Medvedicu potom od mláďat oddelili, mamu odviezli späť do Tichej doliny, vo štvrtok ráno sa však objavila v Liptovskej Kokave, kde ju zastrelili. Mláďatá medvedice by mali byť presunuté do veľkého národného parku v Maďarsku.