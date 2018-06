Prezident Kiska žiada poctivý prístup k farmárom, stretnutie s ministerkou Matečnou je ohrozené

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Prezident SR Andrej Kiska sa v stredu stretol v Prezidentskom paláci s nespokojnými farmármi, ktorí v hlavnom meste protestujú na traktoroch proti pomerom v slovenskom agrosektore.

Nesplnené požiadavky

Prezident si na spoločnom stretnutí vypočul ich sťažnosti a prisľúbil im, že sa ich problémami bude zaoberať. Farmárov podľa Andreja Kisku trápia hlavne ich nesplnené požiadavky, ktoré spísali v Košickej výzve. Aj preto vyzval vládu SR, aby k farmárom pristupovala poctivejšie a citlivejšie.

„Prijal som dnes skupinu farmárov, ktorí ma požiadali o stretnutie. Informovali ma o tom, aká je situácia v slovenskom poľnohospodárstve. Je najvyšší čas, aby vláda SR poctivo a citlivo pristupovala k týmto požiadavkám farmárov. Štát zlyháva pri vynucovaní práva farmárov, čo konštatoval aj generálny prokurátor.

Potrebujeme si vyjasniť majetkové práva k pozemkom, ktoré vytvárajú priestor pre špekulantov s agrodotáciami. Peniaze, ktoré dávame do poľnohospodárstva, musia ísť iba ľuďom, ktorí chcú skutočne podnikať, zamestnávať a poľnohospodárstvo potiahnuť dopredu,“ uviedol po stretnutí s farmármi Andrej Kiska.

Negatívna štatistika

Prezident SR pripomenul, že Slovensko je jednou z najrurálnejších krajín EÚ, v ktorej na vidieku žije viac ako 50 % obyvateľov, no v poľnohospodárstve pracujú iba 2 % z nich, pričom priemer EÚ je na úrovni skoro 5 %. „Táto negatívna štatistika je preto, lebo poľnohospodárom na vidieku nevytvárame podmienky pre poctivých farmárov. Oceňujem, že vláda SR spravila prvé kroky, no potrebujeme ešte poctivejší a citlivejší prístup k farmárom z jej strany,“ pokračoval Andrej Kiska.

Farmári na stredajšom stretnutí s prezidentom hovorili o problémoch, ktoré ich najviac trápia a ktoré uviedli aj v Košickej výzve. „Dva a pol roka sme sa snažili na ministerstve pôdohospodárstva vysvetliť, že systém, ktorý je tam zavedený, je na dnešné pomery zlý. Je nemysliteľné, že miestny malý farmár, ktorý je vlastník pozemku alebo získal náhradné užívanie, má naraz stratiť pôdu.

Rovnako je nemysliteľné, aby na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) bolo akceptované nejaké historické právo na užívanie, ktoré nemá žiadnu oporu v zákone. Navyše samospráva nekontroluje právne tituly k pôde. PPA zároveň akceptuje to, že na jednu a tú istú pôdu podávajú dvaja rôzni ľudia žiadosť na dotáciu. Keby platil princíp podania trestného oznámenia na oba subjekty, kríženie by na Slovensku zmizlo na 95 %. Subjekty by už nemali úmysel špekulovať a nežiadali by tieto dotácie na pôdu. Toto všetko je nový sofistikovaný spôsob na to ako zničiť farmára,“ povedal súkromný roľník z Gyňova František Oravec.

Podmienky pre ministerku Matečnú

V stredu na 16. hodinu mali farmári, ktorí protestujú v Bratislave, naplánované stretnutie aj s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou, no s ňou sa stretnú iba pri naplnení dvoch podmienok z jej strany.

„Pani ministerku Matečnú sme s problémami oslovovali niekoľko rokov. Ak sa s ňou máme stretnúť dnes, musia sa s ňou stretnúť všetci farmári, ktorí prišli do Bratislavy na protest. Ministerka zároveň musí uvoľniť všetky traktory, ktoré uviazli na Tyršovom nábreži, nakoľko polícia povolila naraz prejazd iba piatim strojom po Bratislave a ostatné drží tam. Nie je fér, že do Bratislavy prišlo 120 farmárov a ministerka na stretnutie pozvala iba troch. Problém farmárov ale nie je v ministerke Gabriele Matečnej, ale v dnešnej situácii na PPA,“ uzavrel František Oravec.