Aktualizované: Slovenskí farmári odštartovali protestné jazdy traktormi, v Bratislave možno narazia na problém

aktualizované 18. júna 16:31

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Nespokojní farmári so situáciou v slovenskom agrosektore odštartovali v pondelok ráno protestnú jazdu traktormi z Michaloviec do Bratislavy. Počas protestnej jazdy sa k nim majú postupne na trase pridávať aj ďalší protestujúci na traktoroch. Do hlavného mesta by mali doraziť v utorok 19. júna večer, približne o 19:00.

Košická výzva

Protestnou jazdou chcú farmári docieliť vyriešenie ich problémov, ktoré spísali v Košickej výzve. Ide najmä o vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý prešetrí prípady utláčaných farmárov, zabezpečenie toho, aby Pôdohospodárska platobná agentúra vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, či vytvorenie korektných a transparentných pravidiel prideľovania pôdy. Informovala o tom Vidiecka platforma.

Okrem spomínanej dolnej trasy Michalovce – Bratislava prebieha protestná jazda traktormi súčasne aj hornou trasou z Bardejova do Bratislavy a traktory na trase Orava – Bratislava a Veľký Meder – Bratislava vyštartujú v utorok. Polícia vo svojom stanovisku k protestným jazdám informovala, že ešte minulý týždeň poľnohospodárom vysvetlila zákonné podmienky na udelenie výnimky na prejazd traktorov po diaľniciach a rýchlostných cestách.

Možné komplikácie

Takúto žiadosť musí podľa zákona podať majiteľ každého vozidla individuálne, čo však do pondelka nebolo zo strany poľnohospodárov splnené, preto im polícia výnimku udeliť nemôže.

„Polícia v žiadnom prípade neupiera poľnohospodárom, aby vyjadrili svoj názor zákonným spôsobom. Treba však zohľadniť všetky okolnosti, a to predovšetkým zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Ak napriek tomu poľnohospodári prídu na traktoroch do Bratislavy, polícia využije svoje zákonné oprávnenia a určí im trasu, resp. zakáže ďalšiu jazdu v prípade, ak to bude potrebné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ upozornila polícia.

Podpora z europarlamentu

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) podporil farmárov, ktorí prídu v utorok protestovať do Bratislavy. Podľa Štefanca je situácia v slovenskom poľnohospodárstve natoľko vážna, že len takýto protest môže na Slovensku kompetentnými pohnúť.

„Príbehy, ktoré naši farmári vypovedali, sú takmer neuveriteľné. Na vlastných pozemkoch sú bití, vyháňaní a prenasledovaní. Namiesto ľudí, ktorí tvoria trvalé hodnoty, čerpajú na slovenskú pôdu dotácie pochybné firmy napojené na súčasnú vládnu garnitúru. Po uverejnení článkov zavraždeného Jána Kuciaka a Andreja Bána musí byť už každému jasné, že slovenská vláda nielenže vedome kryje podvody, ale aj vytvára prostredie priateľské pre mafiu.

Slovenskí farmári prišli na moje pozvanie vypovedať do Európskeho parlamentu do Bruselu. Až tam im bola prisľúbená pomoc. Držím im palce a verím, že vo svojom proteste vytrvajú a pomôžu dosiahnuť spravodlivosť nielen pre seba, ale aj pre celé Slovensko,“ povedal Štefanec.