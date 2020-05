Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje postupné otváranie Chorvátska pre turistov

Chorvátsko sa pred letnou sezónou postupne otvára turistom, ktorí chcú stráviť dovolenku v krajine pri Jadranskom mori. Umožňuje to priaznivá epidemiologická situácia v spojitosti s vývojom koronavírusu.

„Vstup do krajiny je teda umožnený všetkým majiteľom nehnuteľností a lodí, ktorí pri prekročení hranice potvrdia svoje vlastníctvo príslušnou dokumentáciou. Umožnené sú aj príchody pre ekonomické a iné obchodné záujmy. Prekročenie hranice je tiež možné pre všetkých turistov, ktorí majú platné rezervácie ubytovacích alebo charterových spoločností,“ uviedol v stredu pre agentúru SITA riaditeľ zastúpenia Chorvátskeho turistického združenia (CHTZ) na Slovensku Dubravko Miholić. Do krajiny môžu prísť aj občania krajín Európskej únie, ktorí majú zmluvu o prenájme turistickej lode alebo plachetnice.

Vstup do krajiny

Počas prvého týždňa, keď Chorvátsko umožnilo cudzincom vstup do krajiny, teda od 11. do 17. mája, zaznamenali okolo deväťtisíc príchodov a 85-tisíc prenocovaní. Išlo hlavne o ubytovanie v súkromí a v hoteloch, pričom najviac bolo domácich Chorvátov a susedných Slovincov.

„Vzhľadom k dvojstranným dohodám na úrovni Európskej únie sa očakáva, že v Chorvátsku čoskoro narastie aj počet hostí z iných, najmä okolitých krajín, ako je Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Poľsko a samozrejme Nemecko, z ktorých sú chorvátske destinácie ľahko dostupné po ceste,“ poznamenal Miholić.

Otváranie pláží

V Chorvátsku už začali fungovať aj stravovacie zariadenia a reštaurácie, otvorené sú tiež pláže, bazény, národné parky či chránené krajinné oblasti a ďalšie turistické atrakcie.

Cieľom všetkých sprievodných opatrení a pravidiel správania, teda fungovania turistických zariadení je podľa CHTZ zachovať priaznivú epidemiologickú situáciu a tak potvrdiť medzinárodné postavenie Chorvátska ako bezpečnej turistickej destinácie.

Pravidelné aktualizácie cestovných informácií, ako aj odkazy na predpísané ochranné a zdravotné opatrenia možno nájsť na portáli Chorvátskeho turistického združenia.

Musia sa preukázať

Rodinní príslušníci občanov EÚ sa pri príchode do Chorvátska musia preukázať na hraniciach rodným listom, resp. sobášnym listom. Ako informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) na svojom portáli, počas pobytu v Chorvátsku musia občania EÚ dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia Chorvátska.

Pri vstupe na územie krajiny nie je potrebné sa preukázať testom na ochorenie COVID-19. Ministerstvo vnútra Chorvátska odporúča občanom EÚ, ktorí nespĺňajú podmienky na vstup, aby pred cestou do Chorvátska požiadali o súhlas so vstupom na územie krajiny e-mailom na adrese: uzg.covid@mup.hr s uvedením nevyhnutných osobných dôvodov pre vstup do Chorvátska.

Slovensko aktuálne umožňuje cestovať svojim občanom bez povinnej karantény na 48 hodín do ôsmich krajín – Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka a Švajčiarska. Tie isté podmienky zatiaľ platia aj v prípade občanov Česka a Maďarska pri vstupe na Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR momentálne odporúča občanom Slovenska necestovať do žiadnej krajiny sveta.