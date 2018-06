Prokurátor Kováčik je v šoku, že ho na odstúpenie z funkcie vyzýva morálna ikona, ako je Galko

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je v šoku, že ho na odstúpenie z funkcie vyzýva taká morálna ikona, ako je podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomír Galko, ktorého musela z funkcie odvolať premiérka Iveta Radičová. „Je to až komické,“ povedal Kováčik poslancom NR SR v rokovacej sále na záver rozpravy k jeho správe.

Kováčik podal návrh na disciplinárne konanie proti prokurátorovi Vasiľovi Špirkovi. “Je zarážajúce, že z médií som sa dozvedel, že to bolo pre ním podané trestné oznámenie,“ povedal Kováčik s tým, že Špirko bol stíhaný pre to, že bez zbavenia mlčanlivosti hovoril na verejnosti informácie zo živého, teda ešte neuzavretého spisu.

„Špirko si uznal vinu, nepodal opravný prostriedok,“ konštatoval Kováčik, podľa ktorého sa korupciou na špeciálnej prokuratúre zaoberá päť ľudí, pričom do roku 2004 to na okresných a krajských prokuratúrach bolo približne 60. „Sú to slušní ľudia a robia nenormálne veľa práce,“ dodal.

Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomír Galko je presvedčený, že pre obnovenie nádeje vo vieru a spravodlivosť u ľudí na Slovensku by mal špeciálny prokurátor Dušan Kováčik urýchlene uvoľniť miesto niekomu ďalšiemu.

„Razantnému, odvážnemu a poctivému človeku. Veľmi si želám, aby ste silu spraviť toto rozhodnutie v sebe čo najskôr našli. Už včera bolo totiž neskoro,“ vyhlásil Galko v pléne po tom, čo Kováčik predniesol správu o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry o poznatkoch úradu o stave zákonnosti za rok 2017.