Prokurátor musí prepracovať obžalobu v kauze Kotlebových šekov s údajne neonacistickým symbolom

Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť prokurátora proti odmietnutiu jeho obžaloby na predsedu politickej strany Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu.

Súd odmietol obžalobu

Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová s tým, že súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o procesné pochybenie týkajúce sa porušenia obhajobných práv obvineného. Prokurátor bude preto musieť obžalobu v tejto kauze prepracovať.

Špecializovaný trestný súd odmietol v septembri 2018 obžalobu podanú na predsedu ĽS Naše Slovensko Mariana Kotlebu a vrátil ju prokurátorovi.

Hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková vtedy uviedla, že dôvodom rozhodnutia bolo, že „v prípravnom konaní neboli vykonané všetky dôkazy o okolnostiach, ktoré sú nutné na rozhodnutie súdu“. Prokurátor podal proti uzneseniu súdu sťažnosť na Najvyšší súd SR.

Neonacistický symbol

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v júli 2018 obžalobu na poslanca Národnej rady SR a predsedu strany Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Dôvodom bolo podozrenie z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Predseda ĽS NS na podujatí svojej strany rozdal trom rodinám šeky po 1 488 eur. Vzniklo podozrenie, že strana sa tým prihlásila k známemu neonacistickému symbolu 1488. Číslo 14 predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.