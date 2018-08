Protischránkový zákon nie je podľa ministra Gála ohrozený, Beblavý si to nemyslí a uviedol dôvody

BRATISLAVA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Návrh novely zákona o registri partnerov verejného sektora nedemontuje protischránkový zákon.

Uviedol to minister spravodlivosti Gábor Gál v reakcii na vyjadrenia nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Beblavého. Ten je presvedčený, že vláda chce demontovať jediné protikorupčné opatrenie, ktoré prijala.

„Demontáž protischránkového zákona navrhnutou novelou odmietam, nakoľko úpravy zákona na základe nejasností v praxi pripravili tí istí odborníci ako pri pôvodnom návrhu zákona,“ uviedol Gál.

Hotový návrh prevzal po Žitňanskej

Vyrovnanie sa s aplikačnými problémami, ktoré priniesla časom prax, vypracovala podľa Gála identická skupina právnikov a odborníkov, ktorá vytvorila aj pôvodný návrh zákona.

„Aj na medzirezortné pripomienkové konanie dohliadajú a moderujú ho tí istí odborníci, ktorí tvorili s pani exministerkou Luciou Žitňanskou pôvodný zákon aj novelu,“ upozornil Gál.

Ako ďalej uviedol Gál, hotový návrh novely zákona mu bol predložený po nástupe do funkcie. „Bol som požiadaný mojou predchodkyňou, aby som ho ako veľmi potrebný materiál v rámci zabezpečovania transparentného nakladania s verejnými zdrojmi predložil do medzirezortného pripomienkového konania,“ konštatoval Gál.

Beblavý uviedol tri spôsoby ohrozenia

Podľa Beblavého, nový návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti ohrozuje protischránkový zákon viacerými spôsobmi.

„Ja si dovolím uviesť len tri z nich. Ten najväčší problém je, že zavádza výnimku takzvaného bežného obchodného styku. V praxi to znamená, že partneri štátneho podniku nemusia byť v registri, budú môcť obchodovať so schránkovými firmami, ak to dajú pod nálepku bežného obchodného styku. To znamená, že stratíme vedomosť o tom, s kým obchodujú štátne verejné firmy,“ povedal koncom minulého týždňa Beblavý.

Podľa Beblavého je druhým problémom, že nový návrh zákona ide vyňať celý finančný sektor vrátane štátnych finančných inštitúcií, ako sú Slovenská záručná a rozvojová banka a Eximbanka.

„To znamená, že súkromné aj štátne finančné prostriedky budú môcť plynúť do schránkových firiem cez finančné inštitúcie bez akýchkoľvek obmedzení,“ zdôraznil Beblavý.

Tretím problémom podľa neho je, že nový zákon zavádza, aby mimovládne organizácie a aktivisti, ktorí namietajú falošné zápisy v protischránkových zoznamoch, museli znášať trovy za súdne procesy.