Prvá časť slovenskej výpravy už trénuje v Japonsku, na letisku bol chaos pri testovaní

Deväťčlenná prvá časť slovenskej atletickej výpravy na olympijských hrách v Tokiu po viac ako 11-hodinovom priamom lete z Viedne pristála na tokijskom letisku Narita.

Olympijskú atmosféru už nasávajú bežkyne Gabriela Gajanová a Emma Zapletalová, kladivárka Martina Hrašnová, kladivár Marcel Lomnický, fyzioterapeutka Claudia Hladíková, tréneri Libor Charfreitag, Rudolf Lukáč, Peter Žňava a šéftréner SAZ, zároveň vedúci výpravy Martin Pupiš.

Športovcov zmiešali v čakacej miestnosti

„Nasledovali extrémne zdĺhavé procesy kontrol súvisiacich s pandémiou COVID-19, ktoré trvali dovedna približne šesť hodín. Nemilo nás prekvapilo, že celý proces vyzeral tak, ako keby v ňom organizátori nemali systém. Na všetko síce používali QR kódy, ale tam sa to všetko končilo a do hry vstupovala obyčajná ceruzka a papier. Celý proces vyzeral dosť chaoticky: absolvovali sme niekoľko kontrol, PCR testy. Všetky výpravy zhromaždili v jednej čakacej miestnosti, boli sme úplne premiešaní a takto sme všetci spolu čakali na výsledky testov. Ak sa dá korona niekde chytiť, tak určite tam – najmä, keď mnohí členovia iných výprav nemali ani len obyčajné rúška,“ uviedol po prílete do Japonska Martin Pupiš na webe Slovenského atletického zväzu.

Slovenskí atléti sa z Tokia presunuli do predolympijského tréningového kempu Ura la Mer v areáli univerzity Meikai v meste Urajasu v prefektúre Čiba, kde budú ladiť formu na blížiace sa súťaže Hier XXXII. olympiády. Do Tokia do Olympijskej dediny – s výnimkou chodcov, ktorí majú svoje súťaže v Sappore – budú slovenskí atléti odchádzať dva dni pred pretekmi.

„V Urajasu, kde nás privítalo príjemné počasie, bývame každý sám, v izbe pre päť osôb. K dispozícii máme okrem športovísk jedáleň, telocvičňu, záhradku a relaxačné bazény. Škoda len, že hoci to máme k moru, ktoré vidíme a cítime, len 100 metrov, ísť k nemu nemôžeme. Takisto tabu pre nás je aj nádherný parčík, ktorý máme priamo pod oknami… Opatrenia sú mimoriadne prísne,“ pokračoval šéftréner SAZ.

Komplikácie so stravovaním

Osemstovkárka Gabriela Gajanová a prekážkarka na 400 m Emma Zapletalová už na štadióne univerzity Meikai absolvovali prvý tréning. Po dlhej ceste z Európy na ďaleký východ si ľahko zaklusali. Na druhý deň už trénovali všetci. „Japonci sa o nás výborne starajú,“ zdôraznil Martin Pupiš. „Všetko je v poriadku, akurát ešte vychytávame drobnosti týkajúce sa stravovania, s ktorého zabezpečením bolo dosť komplikácií, plus riešime internetové WiFi pripojenie.“

Do kempu v Urajasu odletia najbližšie 21. júla jeho šéf Vladimír Gubrický s Volkovým silovým trénerom Róbertom Kresťankom. Dva dni po nich sa do Japonska vyberie šprintérsky šampión Ján Volko s trénerkou Naďou Bendovou a ako poslední 26. júla odletia chodci Mária Katerinka Czaková, Miroslav Úradník, Matej Tóth, Michal Morvay, ich tréner Matej Spišiak, lekár Pavol Hajmássy a fyzioterapeut Denis Freudenfeld.