Putin zablahoželal Erdoganovi k znovuzvoleniu, podľa Luxemburska má v rukách všetku moc v Turecku

ANKARA 25. júna (Webnoviny.sk) – Ruský prezident Vladimir Putin ako jeden z prvých svetových lídrov zablahoželal tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi k znovuzvoleniu do funkcie.

Ako v pondelok informoval Kremeľ, Putin poslal tureckému kolegovi telegram s gratuláciou, v ktorom sa vyjadril, že výsledok volieb je potvrdením jeho politickej autority a širokej podpory jeho vodcovstva.

Kosovský prezident Hashim Thaci zase Erdoganovi prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter odkázal, že sa teší „na pokračovanie dobrej spolupráce“.

Absolútna väčšina hlasov

Luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn sa pred stretnutím s európskymi rezortnými kolegami vyjadril, že Erdogan má teraz v rukách všetku moc, vrátane právomoci ukončiť výnimočný stav či prepustiť väzňov a je len na ňom, či sa zlepšia vzťahy Turecka s Európou.

Turecká volebná komisia v pondelok v skorých hodinách oznámila, že Erdogan si zabezpečil „absolútnu väčšinu“ platných hlasov. Podľa neoficiálnych výsledkov získal Erdogan 52,6 percenta hlasov. Erdoganova Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) získala 42,5 percenta hlasov.

Spracovaných majú už 99,91 percenta hlasovacích lístkov odovzdaných v nedeľných prezidentských a parlamentných voľbách. Konečné oficiálne výsledky komisia zverejní 29. júna.

Ince prijal porážku

Porážku už prijal aj Erdoganov hlavný konkurent Muharrem Ince, ktorý získal 30,6 percenta hlasov. „Buďte prezidentom všetkých, akceptujte všetkých. To by som urobil ja, ak by som vyhral,“ vyzval Erdogana a zároveň kritizoval nový politický systém v krajine.

„Turecko pretrhlo svoje väzby s demokraciou. Pretrhlo svoje väzby s parlamentným systémom a posúva sa k režimu jedného muža,“ vyjadril sa a zároveň poznamenal, že tentoraz vo voľbách získal 15 miliónov hlasov a bude pracovať na tom, aby ich nabudúce bolo 30 miliónov.