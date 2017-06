Djokovič utŕžil “kanára” vo štvrťfinále Roland Garros, Nadal je po 10. raz v semifinále

aktualizované 7. júna o 14:24

PARÍŽ 7. júna (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Rafael Nadal a Srb Novak Djokovič postúpili do semifinále na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna).

V stredu sú ešte na programe štvrťfinále v hornej polovici žrebu: Andy Murray (V. Brit.-1) – Kei Nišikori (Jap.-8) a Stan Wawrinka (Švaj.-3) – Marin Čilič (Chor.-7).

Španielska bitka sa skončila predčasne

Nadal postúpil medzi štyroch najlepších v Paríži po jubilejný 10. raz vo svojej kariére. V stredajšom štvrťfinálovom derby viedol nad Pablom Carrenom-Bustom 6:2, 2:0, keď krajan po 50 minútach odstúpil, pravdepodobne pre zranenie brušného svalstva, referuje blog podujatia. Predtým bol na ošetrení v šatni.

Nadal cestou do najlepšej štvorice pustil vyzývateľom iba 22 gemov, čím si utvoril nový osobný rekord na vrcholnej scéne: pred deviatimi rokmi to na RG bolo 25 gemov.

Od minulej soboty 31-ročný ľavoruký Malorčan Nadal dosiahol svoj okrúhly 100. úspech v zápase na najpomalšom povrchu na tri získané sety. Jediné dve takéto prehry utrpel v osemfinále RG 2009 so Švédom Robinom Söderlingom a vo štvrťfinále RG 2015 s Djokovičom.

Nadal minulý rok pre zranenie zápästia nenastúpil v Paríži na 3. kolo proti inému Španielovi Marcelovi Granollersovi-Pujolovi. Vo francúzskej metropole má niekdajší líder počítačového poradia zápasovú bilanciu 77:2. Proti 25-ročnému Carrenovi-Bustovi (21.) teraz má skóre 4:0, vlani ho na antuke v Riu de Janeiro prekonal 6:1, 6:4.

Carlosom Moyom a strýkom Tonim trénersky vedený Nadal má na konte 53 trofejí z tehlovej múčky, prostredníctvom okrúhleho 50. úspechu sa v apríli v Monte Carle odpútal na historickej prvej pozícii v Open Ere od Argentínčana Guillerma Vilasa (49).

Nadal v spomenutom Monte Carle a následne v Barcelone zhodne dobyl 10. trofej v predmetnom dejisku. Šancu na “La Décimu” teraz má aj v Paríži. Osem primátov majú Federer z Halle a spomenutý Vilas z Buenos Aires. Nadal sa môže stať prvým hráčom v otvorenej ére a len druhým celkovo s aspoň desiatimi singlovými titulmi na jednej súčasti Majors. Jedenásť ich nazbierala Austrálčanka Margaret Courtová na Australian Open v období 1960 – 1973.

Djokovič dostal “kanára”

Víťaz dovedna 72 turnajov Nadal v tejto sezóne na antuke disponuje štatistikou 22:1, jedinú prehru inkasoval s Rakúšanom Dominicom Thiemom vo štvrťfinále v Ríme. A práve Thiem bude jeho súperom v semifinále v Paríži, keďže v stredu zdolal obhajcu trofeje Novaka Djokoviča za 135 minút 7:6 (5), 6:3, 6:0.

V úvodnom dejstve na Dvorci Suzanne Lenglenovej Thiem najprv vyrovnal z 2:4 na 4:4 a potom na podaní v desiatom geme vymazal dva setbaly v rade.

V druhej časti mu napokon stačil brejk na 2:0. V treťom sete sa na príjme presadil už v otváracej hre a po “poistke” na 3:0 bolo v podstate hotovo. Thiem o tri gemy ďalej premenil druhý mečbal bekhendovým obhodením popri čiare.

Do semifinále vo francúzskej metropole postúpil Thiem druhý rok v rade. Vlani v ňom nestačil práve na Djokoviča (2:6, 1:6, 4:6). Teraz vo vetre a chlade predviedol koncentrovanejší, priebojnejší a účinnejší výkon, súpera netradične často zrádzal najmä bekhend. Od polovice duelu produkoval Belehradčan až zarážajúco chabý a bezmocný výkon.

“Je to pre mňa úžasný výsledok, veď som nastúpil pod ťarchou štatistiky 0:5. Zdolať premiérovo tohto súpera akurát vo štvrťfinále grandslamového podujatia je ako zo sna. Dnes to bolo zradné, veľa vetra, chladnejšie počasie. Bolo dôležité dobre sa hýbať a triafať čisté údery, mne sa to darilo. Na prieniku do neskorších fáz vrcholných podujatí je ohurujúce, že kolo za kolom musíte čeliť tým najlepším, v piatok to veru nebudem mať jednoduchšie…” povedal Thiem v interview na kurte, citoval ho blog Roland Garros.

Rakúšan mal pomer “winnerov” a nevynútených chýb 38:28, Srb 18:35. Thiem premenil 6 z 15 brejkbalov, Djokovič 2 zo 6. Obaja zvládli po 7 zákrokov pri sieti, víťaz však na to potreboval iba 9 nábehov, zdolaný až 15.

Dvadsaťtriročný siedmy muž singlového renkingu ATP Thiem znížil v bilancii proti tridsiatnikovi Djokovičovi (2.) na 1:5. Revanšoval sa mu za debakel 1:6, 0:6, ktorý inkasoval v semifinále májového prípravného podujatia v Ríme.

Zverenec Güntera Bresnika Thiem stojí proti 31-ročnému Nadalovi (4.) dôstojne nepriaznivo 2:4 aj s prihliadnutím na skutočnosť, že všetkých šesť doterajších duelov sa konalo na “Rafovej” tehlovej múčke. Navyše, rodák z Wiener Neustadtu zvíťazil povzbudzujúco 6:4, 6:3 v máji vo štvrťfinále v talianskej metropole. V tejto sezóne je jediným premožiteľom Nadala na najpomalšom podklade.

Zverenec Andreho Agassiho Djokovič hneď vo dvoch historických prehľadoch v tzv. Open Ere neosamel na druhej priečke pred Američanom Jimmym Connorsom: obaja stále majú na konte 31 semifinále na Majors (Švajčiar Roger Federer 41) a 233 zápasových úspechov na veľkej štvorke (Federer 314).

Roland Garros – dvojhra mužov – štvrťfinále:

Rafael Nadal (Šp.-4) – Pablo Carreno-Busta (Šp.-20) 6:2, 2:0 – skreč, Carreno-Busta po 50 minútach odstúpil

Dominic Thiem (Rak.-6) – Novak Djokovič (Srb.-2) 7:6 (5), 6:3, 6:0 za 135 minút

Zostávajúci program štvrťfinále dvojhry mužov:

Andy Murray (V. Brit.-1) – Kei Nišikori (Jap.-8) / bilancia: 8:2

Stan Wawrinka (Švaj.-3) – Marin Čilič (Chor.-7) / bilancia: 11:2