Ramsay chce vrátiť slovenský hokej medzi najlepších, v zápase s Českom mu pomôže aj Višňovský

BRATISLAVA 19. augusta (WebNoviny.sk) – Realizačný tím nového kouča slovenskej hokejovej reprezentácie Craiga Ramsayho sa na augustové dve prípravné stretnutia proti výberu Česka rozrástol o zvučné meno.

Počas nasledujúceho týždňa bude skúsenému kanadskému trénerovi pomáhať obranca Ľubomír Višňovský, ktorý oficiálne ukončil hráčsku kariéru pred rokom.

Višňovský ako mentor

“Na najbližšej akcii ešte necháme otvorené miesto druhého asistenta popri Vladovi Országhovi. Keďže Vlado má povinnosti s Banskou Bystricou v Lige majstrov, tak proti Čechom bude na striedačke pomáhať Ľubo Višňovský. Bude mať pozíciu akéhosi mentora pre obrancov. Samozrejme, že tam bude aj Jano Lašák a videokouč Igor Andrejkovič,” informoval v sobotu predpoludním generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan.

Zápasy medzi Slovenskom a Českom sa uskutočnia v stredu a vo štvrtok 23. a 24. augusta v Třinci, resp. Žiline.

Peniaze nehrali veľkú úlohu

Šesťdesiatšesťročný odborník Craig Ramsay už pricestoval na Slovensko, pod Tatrami je od piatka a veľmi sa teší na pôsobenie pri národnom tíme SR. “Peniaze nehrali veľkú úlohu, nerobím to pre ne. Prijal som túto ponuku kvôli ľuďom okolo. Mám šancu pomôcť slovenskému hokeju vrátiť ho na vyššie pozície, na to sa teším. Možno to vyznie až príliš sebavedome, ale myslím si, že dokážem družstvo dostať na takú úroveň, aby sa mohlo porovnávať s najlepšími. Nestane sa tak za jeden deň, ale je potrebná cesta postupného zlepšovania,” povedal rodák z ontárijského Westonu. Zo Slovenska a Bratislavy toho ešte veľa nevidel.

“Po prílete som si pripadal ako doma v Tampe na Floride, privítalo ma slniečko. Všetko som videl iba z auta cestou z letiska. Verím, že práve Bratislava bude to správne miesto na moje obľúbené pravidelné prechádzky,” prezradil Ramsay.

Dôležitý je ťah na bránku

Kanaďana na Slovensko dotiahol práve spomenutý Miroslav Šatan, ktorý len nedávno prijal ponuku pracovať na poste generálneho manažéra slovenských hokejových reprezentácií. “Sme radi, že je Craig medzi nami a chce nám pomôcť, aby sme našli víziu do budúcnosti a naštartovali isté zmeny. Začíname už v pondelok zrazom v Žiline. Nemohli sme pozvať všetkých hráčov, ktorých sme chceli, keďže sa začína KHL aj Liga majstrov,” prezradil Šatan.

Ramsay počas víkendu na stretnutí s novinármi priblížil aj to, akou cestou sa bude uberať herný štýl Slovákov pod jeho vedením. “V prvom rade ma veľmi teší, že som dostal túto príležitosť či výzvu. Mojou hlavnou víziou je, aby hráči ukázali vyššiu rýchlosť a nasadenie ako doteraz. Najprv však musím vidieť hráčov, čo dokážu. Každopádne počas dlhých rokov, počas ktorých sa v hokeji pohybujem, razím heslo ‘Safe is death’ (Bezpečie je mŕtve, pozn.). Mojou filozofiou nie je čakať v defenzíve na chybu súpera. Obrana je samozrejme základ, ale dôležitý je ťah na bránku. Od každého očakávam, že bude dobre brániť, ale každý sa zároveň musí usilovať strieľať góly. Či už ide o útočníka z elitnej formácie alebo hráča zo štvrtej päťky. To je moja jednoduchá filozofia,” povedal nový kouč hokejistov SR.

Jednotná línia prípravy talentov

Aktuálne strávi Ramsay na Slovensku kratší čas, no od októbra by mal zostať pod Tatrami až do Vianoc aj s manželkou. Na prelome rokov na chvíľku zavíta domov, potom sa vráti do Európy v súvislosti s februárovými ZOH v kórejskom Pjongčangu a májovými MS v Dánsku. Okrem práce pri reprezentačnom A-tíme bude spolupracovať aj s trénermi všetkých mládežníckych výberov, s ktorými bude konzultovať jednotnú líniu prípravy talentov.

Craig Ramsay pracoval aj v kluboch Florida Panthers, Dallas Stars, Ottawa Senators, Boston Bruins a Edmonton Oilers. Vystriedal viacero pozícií, od trénera, cez asistenta trénera, skauta až po asistenta generálneho manažéra. Jeho zatiaľ poslednou profesnou zastávkou bol Edmonton Oilers, sezónu 2014/2015 tam absolvoval ako asistent trénera. Naposledy bol konzultant v Montreale Canadiens. V ročníku 2003/2004 bol asistentom Johna Tortorellu v Tampe Bay Lightning pri úspešnom ťažení za Stanleyho pohárom.

Od roku 1986 je členom Siene slávy klubu Buffalo Sabres a stále je ostatným hráčom “šablí”, ktorý odohral celú sezónu bez jedinej trestnej minúty. Na svojom konte má aj individuálne ocenenie, keď v ročníku 1984/1985 sa stal v NHL najlepšie brániacim útočníkom a získal Trofej Franka J. Selkeho. Za Sabres ťahal peknú sériu ôsmich sezón s dvadsaťgólovým nástrelom, v roku 1976 si zahral v Zápase hviezd NHL.