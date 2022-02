Ramsay po triumfe nad USA vychválil Rybára a „Pardo“ ho od radosti takmer prelomil na dve polovice

Na začiatku to vyzeralo tak, že nás Američania zmetú z ľadu von zo štadióna. Boli neuveriteľne rýchli… Slová kanadského trénera slovenskej hokejovej reprezentácie o kvalitnom štvrťfinálovom súperovi sa po zápase už počúvali veľmi dobre.

Americká búrka v štýle NHL

Najmä keď sa Ramsaymu podarilo so slovenským tímom zdolať americký tím, ktorý bol vôbec najúspešnejší po skupinovej fáze hokejového turnaja mužov na ZOH 2022.

Slováci zvíťazili 3:2 po nájazdoch a po 12 rokoch si zahrajú na ZOH o medaily. Ich semifinálovým súperom budú v piatok Fíni.

„Vraveli sme si, že cez túto americkú búrku v štýle NHL sa budeme musieť prehrýzť a pokúsiť sa zvíťaziť. A dokázali sme to. Našli sme cestu k zlepšenému výkonu, utvorili sme si šance a nakoniec aj zvíťazili. Bola to však neskutočná drina,“ vravel Craig Ramsay, cituje ho špecializovaný web hokej.sk.

Súdržnosť a tímovosť

Kanadský trénerský veterán vyzdvihol najmä tímovú súhru svojich hráčov, ale osobitne spomenul meno brankára Patrika Rybára, ktorý si pripísal 33 zákrokov, viaceré z nich v kritických momentoch zápasu na konci riadneho hracieho času či v predĺžení. „Jeho pokoj a rozvaha nám dodávali sebavedomie. Bol brilantný,“ rád uznal Ramsay.

Keď kapitán Marek Hrivík v čase 59:16 min silou vôle dostal puk za chrbát amerického brankára Straussa Manna, Ramsay ako jediný na slovenskej striedačke zachoval navonok pokojný výraz tváre. Ešte predtým hráčov nabádal k súdržnosti a tímovosti.

„Vravel som vtedy hráčom, aby nepoľavili vo svojej snahe, lebo už nebolo veľa času. Museli to dokončiť a podarilo sa to. Hráči uverili, že je to možné,“ komentoval čoskoro 71-ročný kanadský kouč.

Odvážna ofenzívna hra

Ramsay od začiatku svojho pôsobenia na slovenskej reprezentačnej lavičke hráčov nabáda k odvážnej ofenzívnej hre a nie bojazlivej defenzíve.

„Hokej je o chybách. Nezvyknem hovoriť hráčom, aby zostali vzadu a boli opatrní. Vyžadujem od nich útočenie, prízvukujem, aby šliapali naplno. Častá streľba, agresivita a dorážky. Iba takto sa dá vyhrať,“ vysvetlil Ramsay.

Po rozhodujúcom nájazde Petra Cehlárika a vzápätí neúspešnom pokuse Američana Andyho Mieleho pocítil Ramsay na vlastnej koži radosť kolegov z realizačného tímu SR.

„Pardo (Ján Pardavý – pozn.) ma od radosti takmer prelomil na dve polovice…A ja som ani presne nevedel, či sme už vyhrali. Pri tom množstve nájazdov som stratil prehľad. Viem však, čo cítili v tej chvíli ľudia okolo mňa, ja som to tiež cítil,“ hrdo dodal Ramsay.