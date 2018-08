Raši ukázal model financovania v Smart Cities a víťazné podniky z výzvy na podporu inovácií

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) predstavil v pondelok osobitný model hybridnej finančnej pomoci pre stredné a malé podniky v oblasti Smart Cities (inteligentných miest).

Tento model hybridného financovania, kombinujúceho verejné a súkromné finančné zdroje, má pomôcť mladým slovenským firmám presadiť ich inovatívne produkty na zahraničnom trhu. Celkovo bolo vyhlásených päť takýchto projektov finančnej pomoci, na ktoré sa prihlásilo spolu 16 firiem. Informoval o tom v pondelok podporedseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši na tlačovom brífingu.

Podnikom chýbajú financie

Malým a stredným podnikom, ktoré ponúkajú unikátne riešenia, často chýbajú podľa vicepremiéra Richarda Rašiho financie na to, aby vylepšili svoje produkty a našli investorov. ÚPVII im preto poskytol finančnú dotáciu a možnosť zdokonaliť svoje riešenia v špičkových podmienkach akcelerátora Smart City Works v USA.

„Celkovo boli vyhlásené projekty na podporu Smart Cities v piatich oblastiach. Projekty – Vizualizácia v urbanistickom plánovaní a Riešenie problému v rezidentskom parkovaní v mestách, máme už vyhodnotené a tri projekty, Detekcia únikov vody, Likvidácia odpadu formou biorozkladu v špeciálnom kontajneri a Monitorovanie spotreby energií samosprávy, čakajú na vyhodnotenie. Spolu sa na všetky projekty prihlásilo 16 firiem a pre každú oblasť bol alebo bude medzinárodnou komisiou predstavený jeden víťaz. Dnes predstavujeme prvých dvoch, firmu Damalis a GOSPACE,“ uviedol Richard Raši.

Digitalizácia verejnej správy

Vicepremiér zároveň predstavil prvých dvoch úspešných uchádzačov výzvy na podporu inovácií Smart Cities. Firma Damalis uspela vo výzve ÚPVII na digitalizáciu verejnej správy mesta s riešením Cviker – vizualizáciou infraštruktúrnych projektov pomocou technológie rozšírenej reality, ktoré implementovala v meste Poprad. Zatiaľ je riešenie v testovacej prevádzke a po rozhodnutí mesta môže byt inštalované na zariadeniach s operačným systémom Android.

Firma GOSPACE získala dotáciu na projekt rezidentského parkovania v slovenských mestách, pilotné projekty bude realizovať s mestom Trnava a mestskou časťou Karlova Ves v Bratislave.

Biznis kultúra v Spojených štátoch

„Naučili sme sa mnoho o biznis kultúre v Spojených štátoch, nadviazali sme nové partnerstvá. To by sa nám nepodarilo, keby sme nestrávili v Štátoch potrebný čas a bez toho, aby nám nepootvárali dvere mentori z programu Smart City Works. Mohli sme zužitkovať našu technologickú vyspelosť v oblasti IoT a ponúknuť naše riešenie do portfólia amerických telekomunikačných operátorov, ako je napríklad T-Mobile US alebo Comcast. Vďaka programu možno povedať, že už nepôsobíme ako slovenská firma len na európskom, ale aj na americkom trhu,“ zhodnotil Ondrej Závodský z firmy GOSPACE.

ÚPVII vyčlenil zo štátneho rozpočtu spoločnosti GOSPACE na inovácie 115 tisíc eur a firme Damalis 112 tisíc eur. „S modelom hybridného financovania chceme pokračovať aj v budúcnosti. Firmy Damalis a Gospace sú prvými lastovičkami, ktoré nám potvrdili, že naša snaha napomáhať šikovným mladým ľuďom zo Slovenska s inovatívnymi riešeniami sa vyplatila a ocenili ju aj zahraniční investori,“ dodal Richard Raši.