Rebecca Škramková neuspela v prvom kole kvalifikácie na US Open

NEW YORK 23. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do 2. kola kvalifikácie dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

Dvadsaťjedenročná rodáčka z Bratislavy v stredajšom stretnutí 1. kola prehrala s Češkou Terezou Martincovou za 73 minút 4:6, 2:6. Na víťazku čaká v 2. kole Ukrajinka Angelina Kalininová (26). Pre Šramkovú (282. v rebríčku WTA) to bola druhá účasť v kvalifikácii na US Open. Pred dvoma rokmi rovnako v 1. kole nestačila na Bulharku Sesil Karatančevovú.

Z tria Slovákov v kvalifikácii dvojhry na US Open zostal po 1. kole v hre iba Norbert Gombos. Jeho súperom v 2. kole bude skúsený 36-ročný Francúz Nicolas Mahut. Súboj naplánovali na štvrtok približne po 19.00 h SELČ. Okrem Šramkovej sa so súťažou rozlúčil už aj Jozef Kovalík, ktorý ako nasadená jednotka na úvod nestačil na Američana Ernesta Escobeda /2:6, 6:3, 6:7 (4)/.