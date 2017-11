Regióny musíme posilniť, vojna proti extrémizmu nie je ešte vyhratá, tvrdí Bugár

BRATISLAVA 7. novembra (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico nebol z výsledku sobotňajších volieb do vyšších územných celkov (VÚC) nadšený, ale nebola to obrovská politická rana. Povedal to v utorok pred novinármi predseda vládnej strany Most-Híd Béla Bugár.

K výsledkom volieb z pohľadu Mosta-Híd povedal, že mnohí ľudia ich porovnávajú s SMK. „My sme vznikli pred siedmimi rokmi a ťažko sa nám dá nájsť v regiónoch ľudí, ktorí by vedeli preraziť,“ povedal s tým, že za kandidátov postavili mladých ľudí a po voľbách majú v krajských zastupiteľstvách desať poslancov. Predtým mali deväť.

Porovnávajú ich s SMK

„Nestratili sme. SMK je 27 rokov na politickej scéne a my sme sedem rokov. Regióny musíme posilniť, lebo bez toho budeme najmä celoslovenská strana a my chceme byť aj regionálnou stranou,“ povedal Bugár. K voľbám do VÚC poznamenal, že všade, kde vznikli koalície, tam kandidáti vyhrali.

Podľa neho Kotlebovci dostali spolu vyše 450-tisíc hlasov voličov, a to značí, že vojna proti nim nie je vyhratá. „Je to naďalej hrozba. Preto naďalej musíme viesť boj proti extrémistom a fašistom,“ dodal.

Nie je alternatíva k súčasnej vláde

V tejto súvislosti povedal, že rozhodnutie vstúpiť do vládnej koalície so Smerom-SD im hlasy v Bratislave zobralo, ale podľa neho treba hodnotiť, aká bola možnosť po parlamentných voľbách. „Keby vznikla iná koalícia, tak už máme predčasné voľby,“ uviedol s tým, že v tejto vláde Most-Híd plní svoje body programového vyhlásenia vlády.

„Nevidíte ten rozdiel ako vládla druhá alebo prvá Ficova vláda? Je tu ten rozdiel,“ povedal a ako príklad uviedol zrušenie Mečiarových amnestií. „Je tu určitá atmosféra, ktorá nie je žičlivá tejto vláde, ale nie je tu iná alternatíva,“ uviedol.