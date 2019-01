Richter vidí priestor na ďalší pokles nezamestnanosti, zamerajú sa na dlhodobo nezamestnaných aj Rómov

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu minulého roka oproti novembru vlaňajška klesla o 0,05 percentuálneho bodu na 5,04 %.

Medziročne bola miera nezamestnanosti v decembri nižšia o 0,90 percentuálneho bodu. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Úrady práce evidovali na konci minulého roka 138 198 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s novembrom minulého roka ide o pokles o 1 329 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 23 717 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,19 %.

Dopyt po pracovnej sile stále trvá

Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,08 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,99 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci decembra vlaňajška 169 802 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 2 069 osôb, v porovnaní s decembrom 2017 je to menej o 25 781 ľudí.

„Vidím stále v tomto roku možnosť poklesu miery disponibilnej nezamestnanosti do 4,5 percenta,“ povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Možnosť poklesu miery nezamestnanosti do 4,5 % podľa neho súvisí so štruktúrou nezamestnaných a dopytom po pracovnej sile, ktorý stále trvá. „Prioritne máme záujem napĺňať hlavne akčné plány najmenej rozvinutých okresov,“ povedal o ambíciách na tento rok. Podľa neho sa tieto plány týkajú rómskeho etnika a dlhodobo evidovaných nezamestnaných.

Zriaďovanie sociálnych podnikov

Rezort práce sa chce podľa Richtera zamerať aj na pomoc pri zriaďovaní sociálnych podnikov a zabezpečenie informačných systémov pre operatívne riešenie príchodu cudzincov na slovenský pracovný trh. „Máme záujem pokračovať v regulovanej, kontrolovanej integrácii cudzincov na slovenskom pracovnom trhu,“ povedal.

Podľa neho nie je záujem, aby sa v tomto roku úplne otvoril prístup občanov z tretích krajín na náš trh práce. V minulom roku priemerná miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku podľa šéfa rezortu práce dosiahla 5,42 %, kým v roku 2017 to bolo 7,06 %.

„Pokles disponibilných nezamestnaných bol o 43 267 osôb,“ povedal. V súvislosti s decembrovou mierou evidovanej nezamestnanosti na úrovni 5,04 % uviedol, že mal túžbu, aby tento ukazovateľ začínal číslom 4. „Je to ďalšia výzva do roku 2019, aby sme sa pod 5 percent dostali a podľa možností čo najviac,“ zdôraznil Richter.

Medziročne podľa neho v decembri klesol počet všetkých kategórií znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, a to nezamestnaných do 25 rokov, uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov, ako aj dlhodobo evidovaných nezamestnaných.