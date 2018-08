Robert Kaliňák by mal vrátiť mandát poslanca NR SR, podľa SaS prišiel o česť a porušil sľub

BRATISLAVA 13. augusta (WebNoviny.sk) – Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal vrátiť mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože prišiel o česť a porušil poslanecký sľub. Myslí si to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej stanovisko agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

„Je preukázané, že sa ako minister vnútra musel o podozreniach z únosu Vietnamca Trinh Xuan Thanha cez slovenské územie dozvedieť začiatkom jesene minulého roka, ale tieto skutočnosti neoznámil vtedajšiemu podpredsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), ministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi (Smer-SD) a ministrovi financií Petrovi Kažimírovi (Smer-SD), ktorí následne navštívili Vietnam,“ uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre zahraničnú politiku Martin Klus.

Slovensko-vietnamské vzťahy ochladli

Podľa liberálov je viac ako isté, že by slovensko-vietnamské vzťahy prudko ochladli, keby členovia vlády boli o týchto podozreniach informovaní. „Fakt, že si ich minister Kaliňák nechal pre seba, vypovedá skôr o jeho vernosti Vietnamskej socialistickej republike. A rovnako je nemožné nájsť v jeho konaní niečo, čo by bolo v záujme občanov Slovenskej republiky,“ povedal podpredseda SaS Ľubomír Galko.

Podľa SaS treba napokon preskúmať aj to, či poslanec Kaliňák neporušil poslanecký sľub aj v tej časti, ktorá hovorí, že bude dodržiavať ústavu a ostatné zákony. „Poslanec Kaliňák občanom na svoju česť sľúbil vernosť Slovenskej republike a tiež to, že si svoje povinnosti bude plniť v záujme jej občanov. Svojimi zavádzaním a klamstvami vrhol na seba podozrenie, že na únose aktívne spolupracoval,“ uzavrel Galko.

Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) považuje obvinenia o tom, že priamo vydával pokyny pri údajnom únose Vietnamca vládnym špeciálom za scestné a absurdné. Uviedol to minulý týždeň po rokovaní mimoriadneho branno-bezpečnostného výboru parlamentu, na ktorom sa zúčastnil. Podľa neho zatiaľ čiastkové výsledky vyšetrovania hovoria o možnom neúmyselnom zapojení Slovenskej republiky do celej akcie vietnamskej tajnej služby.

Únos vietnamského podnikateľa

Ako informoval vo štvrtok 2. augusta Denník N, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil správu, podľa ktorej nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha bol použitý aj slovenský vládny špeciál. Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roka pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu.

V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Bolo to v čase, keď sa tam vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák stretol s vietnamským ministrom.

Slovenská strana tiež vietnamským partnerom požičala vládny špeciál na prepravu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy. To potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Trinh Xuan Thanha vo Vietname odsúdili na dva doživotné tresty.