Robíme ústretové kroky, no kluby sa nemôžu schovávať za pandémiu, vraví generálny sekretár SFZ Palenčík

Pandémia má celosvetový ekonomický dopad. Neobišla ani slovenskú futbalovú scénu, kde spôsobila mnoho ekonomických problémov, nezriedka existenčného charakteru. Mnohé kluby sa dostali do pozície, keď nevedeli, z čoho zaplatia zazmluvnených hráčov, zamestnancov či dodávateľov.

Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík v rozhovore pre Webnoviny.sk hovorí, čo spravili pre to, aby pomohli slovenskému futbalu v týchto neľahkých časoch. Priblížil tiež kroky v súvislosti s licenčnými podmienkami klubov a vyčíslil finančný výpadok SFZ pre pandémiu.

Od vypuknutia pandémie bolo medializovaných niekoľko prípadov platobnej neschopnosti slovenských klubov v prvej a druhej najvyššej súťaži. Klub MŠK Žilina navyše uprostred rozohranej sezóny vstúpil do likvidácie. Podnikol SFZ v nadväznosti na to kroky, ktorými by sa eliminovalo riziko podobných situácií?

Platobnú neschopnosť klubov je potrebné posudzovať od prípadu k prípadu. Niektoré kluby v tomto období „dobiehajú“ zle nastavené zmluvy bývalých alebo aj súčasných manažmentov s trénermi a najmä s hráčmi s viacerými doslova absurdnými finančnými bonusmi. Je však aj veľa takých klubov, ktoré pandémiu zvládajú bez výraznejších obmedzení a mzdových redukcií, pretože nečakajú iba na finančnú pomoc od iných, ale konajú sami.

SFZ, samozrejme, vníma, že pandémia má na kluby veľmi negatívny ekonomický dopad. Napriek tomu v roku 2020 prijal vo svojich predpisoch opatrenia, ktoré by mali eliminovať najmä nedostatočne právne analyzované a v niektorých prípadoch aj tzv. „jednoosobové“ rozhodnutia klubov.

Nad akýmkoľvek sprísnením licenčných podmienok v tomto období absolútne neuvažujeme.

Konkrétne aké opatrenia?

SFZ neumožní napríklad uchádzať sa klubu v likvidácii o licenciu. Tieto ustanovenia už boli zapracované do rozpisov dvoch najvyšších súťaží mužov a platnej licenčnej smernice SFZ.

Uvažuje zväz nad prípadnou ďalšou úpravou licenčných podmienok pre kluby?

Nad akýmkoľvek sprísnením licenčných podmienok v tomto období absolútne neuvažujeme. Naopak, snažíme sa klubom vychádzať v ústrety, ako sa len dá. Táto ústretovosť však nemôže byť realizovaná zrušením niektorých licenčných kritérií, nakoľko nad licenčným procesom dohliada priamo UEFA, ale napríklad odložením ich plnenia na neskoršie obdobie, ak je to možné, alebo posunutím doby ich vstupu do platnosti.

Ako to prebehlo v licenčnom cykle 2020/2021?

V ostatnom licenčnom konaní bolo napríklad úplne zrušené predkladanie tzv. budúcich finančných informácií klubov, realizovanie viacerých požiadaviek týkajúcich sa plnenia programov vzdelávania hráčov a realizačných tímov, či dokonca aj odloženie lekárskych prehliadok hráčov a hráčok vzhľadom na nemožnosť ich vykonania.

Viaceré infraštruktúrne kritériá týkajúce sa štadiónov vstúpia do platnosti s ročným posunom a do praxe bol zavedený aj elektronický licenčný modul SFZ, ktorý výrazne redukuje papierovú dokumentáciu a neporovnateľne uľahčuje klubom administratívnu agendu pri licenčnom konaní.

V licenčnom cykle 2020/2021 SFZ v plnom rozsahu rešpektoval rozhodnutia a odporúčania UEFA, týkajúce sa posunu niektorých termínov licenčného konania. Niektoré sme dokonca posunuli až 15 dní nad rámec odporúčaní UEFA.