Rodičia by mohli dostávať mimoriadny prídavok na dieťa pri nástupe do školy

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) – Hnutie Sme rodina navrhuje zaviesť mimoriadny prídavok na dieťa v sume 50 eur. Rodičia nezaopatrených detí, ktoré navštevujú základnú alebo strednú školu, by mali na takúto dávku nárok každoročne v septembri pri nástupe detí do školy.

Výdavky stúpajú

Prvýkrát by rodičia mimoriadny prídavok na dieťa dostali tento rok v septembri. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, ktorý do parlamentu predložili poslanci Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Boris Kollár, Petra Krištúfková a Zuzana Šebová.

Podobný návrh, len s nižšou sumou prídavku na úrovni 25 eur, poslanci za hnutie Sme rodina predložili na schôdzu parlamentu aj vlani a predvlani, nezískal však podporu väčšiny poslancov Národnej rady SR.

„Výdavky súvisiace so zabezpečením prváka vytiahnu rodičom z peňaženky jednorazovo okolo 300 eur, väčšie sumy predstavujú počas prvého ročníka aj výdavky na cestovanie. Starší školák začne viac míňať na školské potreby, výlety, náklady na cestovné, stravu, krúžky, šport, školské aktivity. Najväčšou položkou pri stredoškolákovi sú školské potreby a učebnice, oblečenie, výlety, cestovné, šport a školské aktivity,“ upozorňuje v tlačovej správe predkladateľka Petra Krištúfková.

Pozitívny vývoj ekonomiky

Tieto náklady pre mladé rodiny navrhuje každoročne zmierniť „vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike“.

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak dieťa spĺňa podmienku nezaopatrenosti. Prídavok na dieťa v súčasnosti dosahuje 24,34 eura mesačne.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko k návrhu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.