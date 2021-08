Rojasová prekonala v trojskoku žien svetový rekord, vo výške mužov sa zlato delilo

Mimoriadne veci sa v nedeľu diali v atletických súťažiach na olympijských hrách v japonskom Tokiu. Celosvetovou udalosťou číslo jeden síce bolo finále stovky mužov s triumfom Taliana amerického pôvodu Marcella Jacobsa, no nemenej zaujímavé boli aj finále výšky mužov a trojskoku žien.

Suverénnou víťazkou ženského trojskoku sa stala Venezuelčanka Yulimar Rojasová, ktorá už s istotou zlata v záverečnom pokuse dosiahla výkon 15,67 m a prekonala tým svetový rekord Ukrajinky Inessy Kravecovej z augusta 1995.

Svetové maximum sa teda menilo po dlhých 26 rokoch. Už vo svojom prvom finálovom pokuse Rojasová naznačila výnimočnú formu, keďže výkonom 15,41 m po trinástich rokoch zlepšila olympijský rekord Francoise Mbangovej z Kamerunu z Pekingu 2008.

Na zlato by Juhoameričanke stačil aj tento pokus, keďže strieborná Portugalčanka Patricia Mamonová sa prezentovala výkonom 15,01 m. Bronz získala Španielka Ana Peleteirová (14,87 m).

Mohli pokračovať v rozoskakovaní

Strhujúca bola výška mužov. Až desiati finalisti pokorili 230 cm, siedmi aj 233 cm. Napokon sa cez 237 cm dostali len traja – Mutaz Baršim z Kataru, Talian Gianmarco Tamberi a Bielorus Maxim Nedosekov. Reprezentant Bieloruska však predtým raz zhodil latku na výške 235 cm, čo ho v konečnom účtovaní odsunulo na bronzovú pozíciu, keďže spolu s Baršimom a Tamberim nepokorili 239 cm.

Talian a Katarčan, ktorí až dovtedy ani raz nemuseli opravovať, mohli pokračovať v boji o zlato v rozoskakovaní, ale pravidlá im ponúkli aj inú možnosť – dohodu o ukončení súťaže so zlatom pre oboch. Ak by nešlo o finále OH, pravdepodobne by sa pokračovalo, no Baršim s Tamberim sa dohodli a obaja získali najcennejší kov.

Talian, ktorý je známy šoumen aj z pretekov Banskobystrická latka (vyhral tam v rokoch 2016 a 2021), tomu nemohol uveriť a začal predvádzať radostný ošiaľ na tartane Národného štadióna v Tokiu. Stal sa predsa olympijským šampiónom.

Guľu ovládla Čínanka

Už o pár okamihov neskôr bol Tamberi vo vytržení opäť, keď jeho krajan Marcell Jacobs ovládol finále stovky mužov. Dvadsaťšesťročný Jacobs sa síce narodil v USA, ale vyrastal v Taliansku a pre svoju vlasť získal olympijské zlato výkonom 9,80 s.

Druhý skončil Američan Fred Kerley (9,84) a bronz získal Kanaďan Andre de Grasse (9,89). Olympijské zlato ale aj medaila zo stovky mužov putuje do Európy po dlhých 29 rokoch, predtým naposledy bol zlatý Brit Linford Christie v Barcelone 1992.

V nedeľu sa v Tokiu udeľovali medaily aj v guli žien, suverénne ju ovládla Číňanka Kung Li- ťiao výkonom 20,58 s, čo je jej osobný rekord. Druhá skončila Američanka Raven Saundersová (19,79) a tretia skúsená Valerie Adamsová z Nového Zélandu (19,62).