Rokovania o novej vláde budú podľa Zemana trvať tri mesiace, predpokladá menšinový kabinet

PRAHA 24. novembra (WebNoviny.sk) – Rokovania o novej českej vláde budú podľa prezidenta Miloša Zemana trvať dva až tri mesiace. Predpokladá, že Andrej Babiš zostaví menšinový kabinet, ktorý budú tolerovať niektoré politické strany. Povedal to v relácii Týden s prezidentem na TV Barrandov.

Podľa Zemana trvajú v zahraničí rokovania o vládach rôzne dlho. Za príklad dlhého vyjednávania uviedol Belgicko. „U nás vznikne vláda s dôverou Snemovne za dva alebo možno za tri mesiace,“ vyhlásil prezident.

Andrej Babiš, ktorého plánuje Zeman vymenovať za premiéra na Mikuláša, by mal zostaviť vládu odborníkov. „Pokiaľ by som zistil, že niektorý z ministrov nemá s rezortom nič spoločné, určite by som to Babišovi vytkol,“ doplnil Zeman.

Vyjadril sa tiež k možnosti rozpočtového provizória, o ktorom sa bude rokovať, pokiaľ sa Babišovi nepodarí získať dôveru do konca roka.

„Mal som v Lánoch stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi všetkých parlamentných subjektov. Pýtal som sa, či by sa ich prípadný odpor voči Babišovej vláde premietol do hlasovania o rozpočte. U niektorých som sa stretol s tým, že by v prípade rozpočtu odpor prekonali,“ prezradil.