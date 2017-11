Vyjadrenia ruských médií o okupácii Československa v auguste 1968 vyvolali búrlivé reakcie

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) – Štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok ostro protestuje proti hrubému prekrucovaniu dejín a úmyselným dezinformáciám súvisiacim s okupáciou Československa v roku 1968, ako ich publikujú niektoré ruské médiá. Uviedol to v stanovisku na svojom twitteri.

„Pravdu si nemožno podrobiť propagandou,“ dodal. Podobne v stredu po rokovaní reagoval aj druhý štátny tajomník Lukáš Parízek.

Odôvodnenie z ruskej strany

Vyjadrenia o tom, že Československo môže byť vďačné za vstup vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968, sú podľa Parízka veľmi nešťastné a slovenské ministerstvo zahraničných vecí preto bude vyžadovať odôvodnenie z ruskej strany. Štátni tajomníci tak reagovali na článok uverejnený na webe armádneho televízneho kanálu Zvezda.

„Sú to veľmi nešťastné vyjadrenia. Ja som tie články videl, my určite budeme vyžadovať odôvodnenie z ruskej strany. Aj veľvyslancovi to oznámime, takisto aj náš zastupiteľský úrad v Moskve podnikne konkrétne kroky, aby bolo vyjasnené, akým spôsobom to bolo myslené a prečo to bolo v týchto médiách,“ povedal Parízek.

Štátny tajomník priznal, že to nie je prvé kontroverzné vyjadrenie ruských médií. Verí ale, že sa to vysvetlí a že naše znepokojenie ruskej strane vysvetlia takým spôsobom, aby sa to už neopakovalo.

Ohradil sa aj Zeman na návšteve v Rusku

Rusi článok uverejnili v čase, keď je na návšteve v Rusku aj český prezident Miloš Zeman. Ten sa proti článku výrazne ohradil. V článku sa píše, že vstupom vojsk sa podarilo zabrániť Západu uskutočniť revolúciu v Československu a zachoval sa vďaka tomu mier na ďalších 20 rokov.

Text odsúdil aj český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek. Na Twitteri napísal, že „podmienkou zlepšenia vzťahov medzi ČR a Ruskom je, aby ruské médiá spojené s vládnymi inštitúciami nezverejňovali stanoviská, ktoré sú hrubým prekrúcaním a dezinterpretáciou udalostí v roku 1968 v ČSSR. Nechceme počúvať (a čítať), že sme v roku 1968 čelili Západom organizovanémun puču,“ napísal šéf českej diplomacie.

Štátna televízia prekrútila fakty

Rusi prekrúcali históriu aj v máji 2015. Vtedy štátna televízia Rossijja 1 hrala dokument s názvom „Varšavská zmluva – odtajnené stránky,“ v ktorom obhajovala inváziu vojsk do Československa. Slovenský rezort diplomacie vtedy uviedol, že je nepríjemne prekvapený prezentovaním invázie takou zavádzajúcou formou, ako to urobila štátna televízia.

„Víťazstvo zostane víťazstvom a okupácia zostane okupáciou. Preto trváme na rešpektovaní pravdy aj o udalostiach z roku 1968, ktoré znamenali pre Československo a jeho občanov veľkú a dlhotrvajúcu tragédiu,“ napísalo pred dvoma rokmi ministerstvo s tým, že odvysielaný dokument sa snaží prepisovať dejiny a falšovať historické pravdy o temnej kapitole našej histórie, čo poškodzuje deklarované tradične dobré slovensko-ruské vzťahy.

Dezinformácie aj v médiu národnej gardy

Ministerstvo zahraničných vecí odmieta opakujúce sa pokusy ruských médií o falzifikáciu historických udalostí spojených s inváziou vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968.

„Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a následná vojenská okupácia boli flagrantným porušením základných princípov medzinárodného práva, viedli k prehĺbeniu totalitného režimu porušujúceho ľudské práva, a spôsobili utrpenie veľkému počtu ľudí,“ uviedlo ministerstvo zahraničia v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol tlačový odbor rezortu.

Ministerstvo tak zareagovalo na článok uverejnený na webe armádneho televízneho kanálu Zvezda a dodalo, že za ešte závažnejší problém považuje falšovanie histórie okupácie Československa v časopise „Na bojevom postu“, ktorý publikoval propagandistický článok plukovníka Safronova a podplukovníka Makojeva.

„Je zarážajúce, že už aj v oficiálnom tlačovom orgáne Federálnej služby vojsk národnej gardy Ruskej federácie dochádza k zverejňovaniu účelových dezinformácií,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.