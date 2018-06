Ruskí fanúšikovia prežívajú futbalovú rozprávku, Ušakov však upozorňuje na dávku extrémizmu

PETROHAD 20. júna (WebNoviny.sk) – Rusko prežíva svoju futbalovú rozprávku. Má za sebou dve časti, obe s víťaznou pointou, ôsmimi strelenými gólmi a s jasným výhľadom na osemfinálové pokračovanie. Američania majú na to, čo teraz prežívajú Rusi, charakteristický slogan: „From Zero to Hero“, čiže „Z nuly až k hrdinom.“

Po sérii prehier či nepresvedčivých výsledkov v príprave Rusom neverili ani ich vlastné médiá či fanúšikovia. Po streleckom koncerte proti Saudskej Arábii (5:0) a potvrdení herného progresu s Egyptom (3:1) je zrazu všetko inak. Najväčšia krajina na svete oslavuje svojich futbalových hrdinov od Moskvy až po Vladivostok, hoci šampionát sa reálne ešte stále len rozbieha a doterajšie výsledky môžu byť klamlivé.

Do mohutného skandovania „Rossija, Rossija“ na štadióne v Petrohrade pridal svoje hlasivky aj Danil Stefajčuk. Od zápasu s Egyptom si sľuboval vyrovnaný boj a nanajvýš remízu. Keď Arťom Dziuba v 62. min zvýšil na 3:0 pre domáci tím, nemohol uveriť vlastným očiam.

Fanúšikovia oslavovali v uliciach

„Neuveriteľné, úžasné. Toto zrejme nikto nečakal,“ vyznal sa Stefajčuk, študent vedeckého odboru na jednej z petrohradských vysokých škôl. Ako sám priznal, od mohutného skandovania po zápase takmer prišiel o hlas: „To vôbec neprekáža, hlavné je, že zatiaľ víťazíme a hráme pekný futbal.“

Aj ulice Moskvy sa v utorok večer zaplnili tisíckami oslavujúcich fanúšikov. Ľudia tancovali, spievali a vďaka sirénam z trúbiacich áut nebolo počuť vlastné slovo. Mnohé cesty boli zablokované autami, ale fanúšikom a ani prizerajúcim sa policajtom to neprekážalo. Do festivalovej pouličnej atmosféry sa zapájali aj cudzinci na čele s fanúšikmi Poľska, Mexika a Brazílie.

„Na šampionáte plnom prekvapení sú zatiaľ v samom popredí Rusi. Renkingovo najnižšie postavený zo všetkých účastníkov MS (70. miesto – pozn. SITA) je zrazu na najlepšej ceste, aby ako prvý postúpil do osemfinále,“ napísala agentúra AP.

Vylepšenie imidžu krajiny vo svete

Svetový šampionát sa zatiaľ odohráva v duchu želania prezidenta Vladimira Putina, čiže vylepšenia imidžu krajiny vo svete. A myslia si to aj fanúšikovia. „Ukazujeme, že vieme dobre zorganizovať šampionát, ale aj hrať solídny futbal. V našej hre je energia, skúsenosti, ale aj futbalové umenie,“ myslí Alexej Ivanov, manažér istej spoločnosti z Petrohradu.

„A domáce prostredie má veľký význam. Keď hráte pred vlastnými ľuďmi, cítite oveľa väčšie sebavedomie,“ doplnil Ivanov.

Aj on sa pred turnajom skepticky pozeral na účinkovanie Ruska. Priznal, že sa neraz aktívne zúčastnil na internetovom ´hejtovaní´svojho tímu a naučil sa niektoré satirické piesne a tiež na trénera aj hráčov ponižujúce videohry. Priznal sa k chybe a teraz sa pridal k tým, ktorí s hrdosťou hovoria o „udatných bojovníkoch za svoju krajinu.“

Konštruktívna kritika

Nie všetci fanúšikovia otočili svoje nastavenie o 180 stupňov. Športový inštruktor Andrej Ušakov upozorňuje na veľkú dávku extrémizmu v mysliach svojich krajanov. Pred týždňom a pol boli futbalisti ešte „nenávidení naničhodníci“ a teraz sa z nich stali „národní hrdinovia“.

„Kritika áno, ale konštruktívna. Radosť z víťazstva je tiež správna, ale treba sa pozerať, proti komu sme hrali a čo nás ešte len čaká. Samozrejme, tie dve víťazstvá, ktoré sme dosiahli, nám už nik nevezme,“ dodal Ušakov.

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: