Kittel necíti šancu na zisk zeleného dresu v Paríži, Sagan by musel na Tour de France ochorieť

LIÉGE 3. júla (WebNoviny.sk) – Súčasný systém bodovacej súťaže na Tour de France nahráva všestranným typom cyklistov, akým je Peter Sagan, nie čistokrvným šprintérom.

Myslí si to Marcel Kittel, jeden z najrýchlejších pretekárov súčasnosti v pelotóne najslávnejších pretekov.

Šprintéri nemali šancu

Práve nemecký rýchlik v službách Quick-Step Floors sa po nedeľňajšom triumfe v Liége obliekol do zeleného dresu, preto musel na tlačovej konferencii odpovedať aj na otázku, ako vidí šancu na svoj celkový triumf v bodovacej súťaži. Jeho odpoveď bola značne negatívna.

“Ak sa pozrieme na päť predchádzajúcich Tour de France, zakaždým triumfoval v bodovačke Peter Sagan. Jediná šanca ako získať zelený dres a doviezť ho až do Paríža by nastala vtedy, ak by Sagan ochorel alebo z nejakého iného dôvodu opustil pelotón… Na Tour nechýbajú šprintérske osobnosti. Vlani vládol Mark Cavendish, predtým rok André Greipel, a ešte predtým ja. Ak by to bolo len o šprintéroch, jeden z nás by už vyhral zelený dres. Nemali sme však šancu,” povzdychol si Marcel Kittel, cituje ho aj špecializovaný web cyclingweekly.com.

Na pripomenutie: Peter Sagan vlani suverénne ovládol bodovaciu súťaž, keď nazbieral 470 bodov, pričom druhý v konečnom poradí Kittel ich mal dovedna 228 a tretí Austrálčan Michael Matthews iba 199. Dvojnásobný a úradujúci majster sveta Sagan zatiaľ všetkých päť účastí na TdF (2012 – 2016) premenil na celkový triumf v bodovacej súťaži. Ak sa mu to podarí aj v tomto roku, vyrovná sa historickému rekordérovi Nemcovi Erikovi Zabelovi.

Kittel odmietol polemizovať o nastavení

Už niekoľko rokov na TdF platí pravidlo, že body do súťaže o zelený dres sa dajú získať dvomi spôsobmi: obsadením jednej z prvých 15 priečok na rýchlostnej prémii a rovnako je odmeňovaná aj prvá pätnástka pretekárov v cieli každej etapy. Zatiaľ čo bodovanie rýchlostnej prémie je konštantné (1. miesto: 20 bodov, 2. /17/, 3. /15/, 4. /13/, 5. /11/, 6. /10/,….15. /1/), prideľovanie bodov na konci etapy závisí od jej náročnosti. Víťaz tzv. rovinatej etapy môže rátať s 50 bodmi, víťaz zvlnenej s 30 bodmi a za horskú etapu a časovku sa najlepšiemu dáva po 20 bodov. Tajomstvo Saganovho úspechu spočíva nielen vo víťazných etapách a prémiách, ale vysokom počte druhých či tretích miest, ktoré sú tiež bohato odmeňované bodmi.

Kittel odmietol polemizovať o tom, či súčasný formát bodovacej súťaži je správne nastavený. Uviedol že je to otázka na organizátorov Tour de France zo spoločnosti Amaury Sports Organisation (ASO). “Je to v konečnom dôsledku na nich, či sa niečo zmení alebo nie, lebo je to ich tričko. Ľudia z ASO sú zodpovední za nastavenie pravidiel a rozhodujú o tom, aký typ jazdca chcú vidieť v zelenom, či to má byť univerzál alebo čistokrvný šprintér. Ja sa musím prispôsobiť, moje želanie nie je podstatné,” skonštatoval Kittel.