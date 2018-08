Šafranko sa sťahuje z Aalborgu na rok do Dundee United

DUNDEE 6. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový útočník Pavol Šafranko po roku účinkovania odchádza z Dánska do Škótska. Dvadsaťtriročný kmeňový hráč prvoligového klubu Aalborg BK (nar. 16. novembra 1994) bude pôsobiť v tíme účastníka druhej najvyššej škótskej súťaže Dundee United.

„V prípade Pavla ide o ročné hosťovanie, do leta 2019. Všetky zainteresované strany sú už dohodnuté, v utorok sa to definitívne uzavrie podpisom zmluvy,“ informoval v pondelok večer agentúru SITA licenčný agent FIFA Emil Kovarovič, ktorý hráča zastupuje.

Pod taktovkou známeho kouča

Bývalý slovenský reprezentant do 21 rokov a účastník vlaňajších ME hráčov tejto vekovej kategórie v Poľsku, ktorý práve domácemu tímu strelil víťazný gól (2:1), bude v škótskom klube pracovať pod taktovkou pre neho známeho kouča.

„Mužstvo Dundee United vedie z pozície trénera Csaba László, ktorý Šafranka trénoval v Dunajskej Strede pred jeho odchodom do Aalborgu v sezóne 2016/2017. Pavla pozná dostatočne,“ poznamenal ďalej Kovarovič a dodal: „Šafranka nemuseli ani skúšať, tréner ho chce do mužstva. Potrebovali útočníka, schopného strieľať góly. Pavol by mal v ofenzíve pomôcť mužstvu a naplniť klubové ciele. Dundee United je síce iba v druhej lige a hoci tímu úvodné kolo novej sezóny nevyšlo (domáca prehra s Dunfermline Athletic 2:3, pozn.), majú ambície postúpiť medzi škótsku elitu.“

Pozitívne sa zviditeľnil

Šikovný zakončovateľ a veľký bojovník Pavol Šafranko začal s futbalom v rodnej obci Brúsnica. Prvú registračku dostal v Stropkove, odkiaľ v šestnástich rokoch prestúpil do Prešova.

Dobrými výkonmi sa zviditeľnil na hosťovaní v Podbrezovej, kde strieľal góly, rovnako sa strelecky presadzovali aj v Dunajskej Strede. Zo Žitného ostrova sa sťahoval v auguste 2017 do dánskeho klubu Aalborg BK, podpísal zmluvu na štyri roky – do 30. júna 2021.

V pozitívnom svetle sa Šafranko uviedol aj na spomenutých minuloročných majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov, kde vo všetkých troch stretnutiach v základnej skupine bol ako striedajúci „žolík“ trénera Pavla Hapala. Za A-mužstvo SR dosiaľ nastúpil na dve neoficiálne stretnutia, v januári 2017 proti Ugande a Ligovému výberu Švédska.