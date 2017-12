Sam Smith by chcel spievať na svadbe princa Harryho a Meghan Markle

BRATISLAVA 1. decembra (WebNoviny.sk) – Anglický spevák Sam Smith by si rád zaspieval na svadbe britského princa Harryho a jeho snúbenice, americkej herečky Meghan Markle. Vyjadril sa tak počas rozhovoru s denníkom The Sun.

„Som posadnutý. Chcem spievať na tej svadbe. Môj bože, veľmi rád. Bol by to môj splnený sen,“ povedal s tým, že má ale jednu podmienku. „No, musel by som mať na sebe šaty a korunku,“ dodal 25-ročný interpret s humorom.

Samuel Frederick Smith

* sa stal známym v roku 2012 vďaka spolupráci na piesni Latch dua Disclosure. O rok neskôr sa podieľal na singli La La La, ktorý vydal producent Naughty Boy a taktiež vydal EP nahrávku Nirvana. Na ňu nadviazal albumami In The Lonely Hour (2014) a The Thrill Of It All (2017).

Smith je víťazom ankety BBC Sound of 2014, ktorá predurčuje najväčšie hudobné hviezdy roka. Okrem toho získal napríklad štyri Grammy, šesť MOBO Awards, tri BRIT Awards alebo tri Billboard Music Awards. Nahral aj pieseň Writing’s On The Wall pre bondovku Spectre (2015), ktorá mu vyniesla Oscara a Zlatý glóbus.

Informácie pochádzajú z webstránky www.thesun.co.uk a archívu agentúry SITA.