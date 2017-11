SaS, OĽaNO aj Sme rodina chcú v parlamente odvolávať Kaliňáka, dôvodov je viacero

BRATISLAVA 15. novembra (WebNoviny.sk) – Opozícia začína zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, kde sa pokúsia odvolať ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z jeho funkcie.

Na tlačovej besede to v stredu povedal poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár s tým, že po voľbách do VÚC, v ktorých Smer-SD prišiel o posty štyroch predsedov samosprávnych krajov, k sebareflexii predsedu Smeru-SD Roberta Fica ani samotnej strany nedošlo.

„Ľudia odmietli politiku strany Smer-SD. Robert Fico mal jedinečnú šancu zbaviť sa Roberta Kaliňáka na ministerstve vnútra. Robert Kaliňák opakovane zlyháva vo funkcii,“ povedal Rajtár.

Dôvodov na odvolanie je viacero

K iniciatíve vysloviť nedôveru Kaliňákovi sa pripája aj hnutie OĽaNO a Sme rodina. Dôvodov na odvolanie Kaliňáka je podla Rajtára viacero.

„Pokuty a výsledky tendrov sú výsledkom manipulácie s tendrami a že v nich majú vyhrať vopred určení záujemcovia. Za to je zodpovedný Robert Kaliňák. Nedokáže preukázať svoje príjmy,“ uviedol s tým, že „môže to mať priamu súvislosť“.

„Robert Fico mal dosť času Roberta Kaliňáka stiahnuť. Neurobil to. Budeme iniciovať odvolávanie Roberta Kaliňáka v Národnej rade SR. My mu nedôverujeme, sklamal ako minister, má podiel na nedôvere ľudí k polícii, moloch štátnej správy nepremenil na efektívnu štátnu správu, sklamal ako čestný politik, lebo sa nevyhol netransparentným výberovým konaniam a nevie vysvetliť pôvod svojich nadštandardných príjmov,“ uviedol a dodal, že Kaliňák sklamal aj viacerých koaličných poslancov, ktorí by sa mali vyjadriť a pridať sa počas mimoriadnej schôdze k opozícii.

Škodí celému Slovensku

Poslanec NR SR za hnutie OĽaNO Richard Vašečka vyjadril názor, že Kaliňák sa nikdy nemal stať ministrom vnútra. „Ako opozícia preto bezpochyby podporujeme, aby bola vyslovená nedôvera Robertovi Kaliňákovi už po niekoľkýkrát,“ povedal.

Pripomenul, že Kaliňák má „na triku“ škodu viac ako 25 miliónov eur. Na prípad upozornil Igor Matovič v utorok s tým, že viac ako 25 miliónov eur musí štátu na pokutách splácať ministerstvo vnútra. Ako Matovič uviedol 14. novembra, dôvodom je, že Úrad pre verejné obstarávanie našiel chyby vo viacerých ministerstvom organizovaných verejných obstarávaniach.

Celková hodnota obstarávaní, za priebeh ktorých boli rezortu vnútra vyrubené pokuty, je podľa OĽANO 340 miliónov eur. Podľa Vašečku to, že podpredsedovia Smeru-SD abdikujú zo svojich podpredsedníckych funkcií, je záležitosťou strany, ale to, že je Kaliňák ministrom, škodí celému Slovensku.

Poslanec NR SR za Sme rodina Milan Krajniak vyzval Kaliňáka, aby sa vzdal funkcie ministra. „Podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze podáme do NR SR v deň začiatku riadnej schôdze, 28. novembra,“ uviedol. Poukázal aj na to, že Smer-SD vyhral zo 135 obcí, kde žije prevažne rómska populácia, vo viac ako v polovici z nich. Na sídlisku Luník 9 v Košiciach podľa jeho slov až 91 percent voličov hlasovalo za predsedu kraja za Richarda Rašiho (Smer-SD).