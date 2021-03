SAV má výhrady k plánu obnovy, v časti investícii jej chýba reflexia na jej transformáciu

Slovenskej akadémii vied (SAV) v návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR chýba v časti investícii reflexia na jej transformáciu. Pre agentúru SITA to uviedol jej predseda Pavol Šajgalík. V danej časti totiž očakávali, že transformácia sa nemôže uskutočniť ako samovoľný proces, teda bez žiadnej finančnej intervencie štátu.

Transformáciu SAV by však radšej označil za reformu SAV, keďže ide iba o časť procesu, ktorá súvisí s právnym statusom akadémie. V SAV však vítajú predstavu o tom, že riadenie vedy, výskumu a inovácií by malo byť pod jednou strechou, aj keď majú v tejto oblasti obavy. Starosť majú z toho, či to bude absolútna priorita premiéra a či bude mať čas venovať sa takémuto systému riadenia na 100 percent.

Výhrady budú presadzovať

Šajgalík priblížil, že výhrady, ktoré majú, budú určite presadzovať. Pripomenul, že v pondelok 15. marca sa z iniciatívy Ministerstva financií SR uskutoční virtuálny okrúhly stôl, ktorý bol zvolaný práve ku komponentu – Veda, výskum a inovácie. Na ňom chcú jednoznačne apelovať na ich požiadavky, ktoré už Šajgalík ústne vzniesol aj ministrovi financií Eduardovi Hegerovi (OĽaNO). Návrh Plánu obnovy a odolnosti SR bude do 22. marca v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Veda by z neho mala získať 600 miliónov eur.

V časti investícií sa ráta s podporou inovácií, medzinárodnej spolupráce, kooperáciou firiem a verejného sektora či excelentnou vedou. Tiež sú do toho zahrnuté výskum a inovácie pre dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky a IT podpora jednotného systému grantového hodnotenia výskumu a vývoja. V rámci plánu obnovy v rámci reforiem sa ráta so zmenou riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii a aj s premenou organizácie a financovania verejných výskumných inštitúcii, najmä SAV.

Užšia spolupráca s univerzitami

Z predstaveného plánu obnovy vníma SAV ako najdôležitejší komponent práve spomínané „Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania Vedy, výskumu a inovácií“. „Je to komponent, ktorému sme sa primárne venovali a veľmi podrobne sme ho rozoberali. SAV je orientovaná práve na témy ako ekológia a digitalizácia. Ale aj v súvislosti s ďalšími spomenutými témami, akými je aj lákanie talentov, máme svoje programy pripravené túto schému naplniť,“ objasnil Šajgalík. Poukázal pri tom na ich projekt SASPRO, ktorý na Slovensko pritiahol kvalifikovaných vedeckých pracovníkov. Podľa neho aj v tomto zmysle by im mal plán obnovy poskytnúť pomocnú ruku.

V prípade časti plánu venovanej vysokým školám má podľa Šajgalíka akadémia mimoriadny záujem o to, aby bola spolupráca medzi ňou a univerzitami užšia. „Aby vznikali centrá excelentného výskumu a vzdelávania po vzore francúzskeho modelu, kde inštitúcie typu SAV, vo francúzsku je to CNRS (Národné vedecko-výskumné centrum, pozn. agentúry SITA), majú úzke spolupráce s univerzitami a vytvárajú spoločné pracoviská,“ uviedol. Zároveň priblížil, že majú pripravený bod, ktorý čiastočne prediskutovali aj s kolegami z vysokých škôl. Týka sa to práve vzniku spoločných pracovísk. Na akadémii očakávajú, že by sa v reformnom pláne objavila aj podpora takýchto iniciatív.