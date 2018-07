Šéfka európskej diplomacie Mogheriniová reagovala na Trumpove slová o nepriateľstve

HELSINKI 16. júla (WebNoviny.sk) – Spojené štáty ostávajú priateľom Európskej únie. V pondelok to povedala šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová. Ako uviedla, „zmena administratívy nemení priateľstvo medzi krajinami a ľuďmi“.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil Európsku úniu za „nepriateľa“ Spojených štátov. „Európska únia je nepriateľ, za to, čo nám robia v obchode,“ vyjadril sa Trump a dodal: „Nemysleli by ste si to o Európskej únii, ale sú nepriateľom.“

Mogheriniová v tejto súvislosti pred stretnutím ministrov zahraničia členských štátov Európskej únie poznamenala, že „samozrejme, považujeme Spojené štáty za priateľov, partnerov – blízkych priateľov a partnerov. Navždy aj budeme“.