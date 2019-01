Šéfka osvetového strediska v Nových Zámkoch odišla z funkcie, vraj vulgárne nadávala zamestnancom

NITRA 9. januára (WebNoviny.sk) – Riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch Marta Šimo-Svrčeková, na ktorú sa zamestnanci sťažovali krajskému parlamentu, už nie je vo funkcii.

Župa vyhlásila výberové konanie

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica dostal 4. decembra jej žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 31. decembru 2018. Ako dôvod uviedla odchod do dôchodku. Na základe tejto žiadosti ju poslanci odvolali z funkcie.

„Zastupiteľstvo súčasne vymenovalo Ildikó Budovú do funkcie riaditeľky Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch od 1. januára 2019 na dobu určitú – do vymenovania nového riaditeľa po úspešnom výberovom konaní, a to najdlhšie na šesť mesiacov,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa predsedu kraja Oľga Prekopová. Župa už vyhlásila výberové konanie na obsadenie tejto funkcie, zverejnila to na svojom webe.

Krajskí poslanci odvolali riaditeľku Šimo-Svrčekovú prvýkrát už na zastupiteľstve 4. septembra 2018, Belica však uznesenie nepodpísal. Zamestnanec strediska Zoltán Mátyus vtedy vystúpil pred poslancov a opísal správanie riaditeľky, ktoré bolo podľa jeho slov neúnosné. „Nadáva nám a terorizuje nás,“ povedal.

Videonahrávku nevidela

Niektorým poslancom poskytol aj tajne zhotovenú videonahrávku, ktorá zachytáva riaditeľkine vulgarizmy voči zamestnancom. Na zastupiteľstve vystúpila aj Marta Šimo-Svrčeková, ktorá vyzdvihla najmä svoju prácu pre regionálne osvetové stredisko. Keď sa jej poslanci pýtali na videonahrávku, reagovala, že nič také nevidela.

Belica sa vtedy vyjadril, že ide o tvrdenie proti tvrdeniu, poslanci nie sú vyšetrovatelia a na odvolanie riaditeľky potrebuje relevantný dôkaz. Podal preto podnet na inšpektorát práce, aby celú vec prešetril. Až na základe záverov inšpektorátu bol pripravený uznesenie podpísať.

Ako povedal, „uznesenie som nepodpísal, ale to neznamená, že súhlasím s tým, aby osoba, ktorá takýmto spôsobom konala, bola ďalej vo svojej funkcii. Na druhej strane si však musím ctiť zákon, preto som požiadal príslušné inštitúcie, aby preverili záležitosť a ak budem mať v rukách argument, tak ja sám podám tento návrh.“ Prešetrovanie zo strany inšpektorátu práce zatiaľ nie je ukončené, Šimo-Svrčeková medzičasom sama podala žiadosť o odchod z funkcie.