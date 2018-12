Primátor Hlohovca Kollár nepodpísal rozpočet, bol v rozpore so zákonom

HLOHOVEC 15. decembra (WebNoviny.sk) – Primátor Hlohovca Miroslav Kollár nepodpísal uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na roky 2019 – 2021.

Zastupiteľstvom schválený rozpočet je podľa primátora v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Dôvodom bol schodok v rozpočte na budúci rok, čo zákon neumožňuje, samosprávy musia mať zostavený rozpočet vyrovnaný alebo prebytkový.

Na chybu v schvaľovanom rozpočte upozornil poslancov počas zasadnutia mestského zastupiteľstva obyvateľ Hlohovca Peter Maron. Poslanci si ho vypočuli, na jeho zistenie však žiadnym spôsobom nereagovali. Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci na zasadnutí 6. decembra schválilo rozpočet mesta s príjmami a výdavkami na úrovni približne 24 miliónov eur, jeho výsledkom mal byť prebytok 12-tisíc eur. Občan Maron si jednotlivé položky prepočítal a zistil v rozpočte schodok 32 854 eur. Za pravdu mu napokon dal aj primátor Kollár, podľa ktorého nebola do celkových výdavkov zarátaná položka na kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra vo výške vyše 45-tisíc eur. Preto uznesenie o schválení rozpočtu nepodpísal a pozastavil tak jeho výkon.

Hlohovec tak momentálne nemá schválený rozpočet na rok 2019. Kollár informoval, že na 27. decembra zvolá rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom by poslanci mali schváliť taký rozpočet, ktorý by už bol v súlade so zákonom. Primátor v tejto súvislosti na sociálnej sieti informoval, že pracovníčka, ktorá zle zrátala položky v rozpočte na rok 2019, chcela podať výpoveď, on ju však neakceptoval.