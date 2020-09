Sekerov Dallas vo finále NHL. Cenu najužitočnejšieho hráča zápasu odovzdal Chudobinovi (video)

Andrej Sekera sa môže stať desiatym slovenským hokejistom a zároveň po Zdenovi Chárovi druhým obrancom, ktorý získa slávny Stanleyho pohár. Chýba mu ešte jedna víťazná séria.

Jeho tím Dallas Stars zdolal Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení v piatom finále Západnej konferencie a celú sériu ovládol 4:1. Rozhodujúci gól strelil ruský útočník Denis Gurianov, keď v čase 63:36 min využil presilovú hru.

Klingbergov gól zaistil Dallasu finále

Jeden z objavov play-off vo štvrtej minúte predĺženia strelou bez prípravy po prihrávke švédskeho obrancu Johna Klingberga prestrelil Robina Lehnera v bránke Vegas a spustil oslavy prvého postupu Dallasu do finále od roku 2000.

Dosiaľ jedinú trofej vybojovali nástupcovia tímu Minnesota North Stars v roku 1999, keď si vo finále poradili s Buffalo Sabres 4:2 na zápasy. O rok neskôr podľahli rovnakým pomerom New Jersey Devils.

„Neuveriteľný pocit. Jedna séria nám chýba k zisku Stanleyho pohára. Všetka tvrdá práca, ktorú sme do toho vložili, nás vyniesla až tesne pod vrchol. Všetky tie vrcholy aj pády počas sezóny mali svoj význam. Vyplatilo sa to, ale ešte sme neskončili,“ vravel John Klingberg na webe NHL.

Najužitočnejší muž zápasu Chudobin

Sekera odohral necelých 14 minút, pripísal si dva bodyčeky, ale aj 2:45 min v oslabení. Po zápase v šatni mu pripadla úloha odovzdať niekomu zo spoluhráčov ocenenie pre najužitočnejšieho muža víťazného zápasu – reťaz s logom klubu.

Práve túto symbolickú cenu získal Sekera po štvrtom súboji finále na Západe, v ktorom Stars zdolali Golden Knights 2:1.

Tridsaťštyriročný bojnický rodák si nevybral ani jedného strelca gólu spomedzi trojice Jamie Benn, Joel Kiviranta a Denis Gurianov, ale brankára Antona Chudobina, ktorý mal 34 zákrokov a úspešnosť zásahov 94,4%.

„Chubby, Kivi aj Denis strelili veľké góly. Ja to však musím odovzdať tejto našej ruskej mašine,“ vravel Sekera v krátkom príhovore a za potlesku spoluhráčov sa objal s Chudobinom. Upozornil na to aj portál slovaknhl.sk.

Dallas postúpil do finále už niekoľkokrát

Dallas postúpil do rozhodujúcej finálovej série o Stanley Cup piatykrát v histórii a tretíkrát odvtedy, čo v sezóne 1993/1994 sa z Minnesoty North Stars stali Dallas Stars.

Hráči Dallasu v aktuálnom play-off neoplývajú výnimočnou útočnou silou, skôr pevnou obranou a schopnosťou víťaziť vo výsledkovo tesných zápasoch.

Z jedenástich stretnutí, ktoré sa skončili o jeden gól, vyhrali až desať a rovnako priklonili na svoju stranu víťazstvo vo všetkých piatich predĺženiach, ktoré odohrali. V piatom súboji proti Vegas viedol ich súper na začiatku tretej tretiny 2:0, ale hráči Dallasu ešte do konca riadneho hracieho času stihli vyrovnať.

„Veľa to napovedá o tejto partii. Aj keď sa to párkrát pre nás nevyvíjalo na ľade podľa predstáv, vydržali sme a otočili zápas. Chudobin nás drží v hre tak dlho, ako to potrebujeme a my potom nájdeme cestu k víťazstvu,“ glosoval kapitán Jamie Benn.

„Vieme nájsť spôsob ako dokončiť svoju prácu. Nepodliehame panike a momentálne nám všetko vychádza. Bodaj by sme to ešte chvíľu udržali,“ uviedol útočník Tyler Seguin.

Bude minisúboj Sekeru a Černáka?

Súper Dallasu vzíde z dvojice Tampa Bay Lightning – New York Islanders. Tampa Bay vedie v sérii 3:1 a už v utorok môže rozhodnúť o svojom postupe.

Ak by sa to „bleskom“ podarilo, finálová séria by sa zmenilo aj na minisúboj slovenských obrancov Andrej Sekera verzus Erik Černák.