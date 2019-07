Šesť slovenských lodí si vybojovalo postup do A-finále na ME do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike

V piatkových predpoludňajších semifinálových jazdách na majstrovstvách Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v českých Račiciach si štyri slovenské lode vybojovali postup do A-finále.

Miestenky do B-finále

Medzi „dvadsaťtrojkármi“ bude bojovať o medailu v K1 na 500 m Mariana Petrušová, ktorá skončila v druhom semifinále druhá. Medzi juniormi vyhrala svoje semifinále na 1000 m kajakárka Katarína Pecsuková, kanoistka Lucia Valová bola v semifinále na 500 m druhá a tiež druhú pozíciu obsadili kajakári Daniel Rybanský, Marko Ujvári v K2 na kilometri.

Popoludní priamo z rozjázd postúpili do A-finále aj ďalší dvaja slovenskí reprezentanti. Gabriela Ladičová bola v II. rozjazde ženskej C1 na 200 m do 23 rokov druhá, Csaba Zalka prenikol do „áčkového“ finále triumfom v II. rozjazde na mužskej dvojstovke v K1 do 23 rokov.

Ďalších šesť slovenských lodí si vyjazdilo miestenku v B-finále. Medzi juniormi sa to podarilo Dagmar Čulenovej (K1 na 500 m), Michalovi Pospíšilovi (K1 na 500 m), Márkovi Meszlényimu (K1 na 1000 m) a mužskej posádke K4 na 500 m v zložení Viktor Samuel Podhradský, Martin Hvojník, Zsolt Libai a Richard Németh, v kategórii pretekárov do 23 rokov Matúšovi Jedinákovi (K1 na 500 m) a Dávidovi Feketemu (C1 na 1000 m).

Konečná v semifinále

Pre juniorov Eduarda Strýčeka (C1 na 1000 m), Petra Kizeka s Andrejom Mazaníkom (C2 na 1000 m) aj ženskú juniorskú „káštvorku“ (Katarína Pecsuková, Bianka Sidová, Emma Horváthová, Karolína Seregiová) bolo konečnou zastávkou semifinále.

Účasť v spomenutej fáze si v piatkových rozjazdách zabezpečili juniori Lucia Valová (C1 na 200 m), Martin Hvojník (K1 na 200 m), Dominik Olexík (C1 na 200 m) a Romana Jakubisová (K1 na 200 m), ako aj „dvadsaťtrojkárka“ Jessica Zatlkajová (K1 na 200 m).