Sezóna F1 pokračuje na okruhu Interlagos, podľa Mercedesu sa začína boj o rok 2018

SAO PAULO 10. novembra (WebNoviny.sk) – Hoci sa sezóna 2017 v motoristickej formule 1 predčasne skončila pred dvoma týždňami v Mexiku ziskom štvrtého titulu v podaní Lewisa Hamiltona z Mercedesu, na víkendovej Veľkej cene Brazílie na okruhu Interlagos sa začne nová bitka.

Tímy neplánujú oddychovať

Jednotlivé tímy neplánujú v zostávajúcich dvoch pretekoch oddychovať a začnú nasadzovať nové súčiastky pre budúci ročník. „Strieborné šípy“ v nasledujúcom roku očakávajú opäť tvrdý boj s Ferrari, ku ktorému by sa mal pridať aj zlepšujúci sa Red Bull.

„Možno sa tisnú do popredia výroky, že máme tituly vo vrecku a v posledných dvoch veľkých cenách môžeme trochu zvoľniť. Vnímame to však inak. Tieto zvyšné dve podujatia berieme ako prvé dve preteky nasledujúceho roka. Chceme zvíťaziť a pozitívne sa tak naladiť na zimné prechodné obdobie. Lewis sa momentálne nachádza na vrchole síl a je odhodlaný pridať do zbierky ďalšie víťazstvo. Dobrú formu ukázal v Mexiku aj Valtteri (Bottas) a bude to chcieť potvrdiť na Interlagose,“ povedal šéf Mercedesu Toto Wolff pre Sky Sports.

Mercedes bude v tréningoch testovať nové súčiastky. „Stojíme pred príležitosťou vyskúšať si nové veci ešte pred začiatkom ďalšej sezóny. Počas obidvoch zostávajúcich piatkov budeme experimentovať, uvidíme, možno niečo nasadíme aj na preteky,“ dodal Wolff.

Vettel chce byť majstrom sveta s Ferrari

Napriek tomu, že sklamanie vo Ferrari, ktoré bolo tento rok veľkým súperom Mercecdesu, je zrejmé, Hamiltonov vyzývateľ Sebastian Vettel stále sníva svoj sen – zisk titulu vo farbách slávnej talianskej značky.

V tomto roku bol k tomu blízko, počas väčšiny šampionátu sa nachádzal na čele, no po letnej prestávke prišla séria zlyhaní, či už osobných, alebo technických. Hamilton si vďaka tomu vypracoval náskok, ktorý Ferrari už nedokázalo ohroziť.

„Jediné, čo chcem, je byť majstrom sveta s Ferrari. To je mojím cieľom a musíme si uvedomiť, že tento rok to jednoducho nevyšlo. S Lewisom sme zviedli vyrovnaný súboj. Pre Ferrari to bol skvelý rok, takisto aj pre Mercedes. Zaslúžili si titul,“ komentoval Vettel, rovnako ako Hamilton, štvornásobný svetový šampión.

Piloti dostanú pre VC Brazílie k dispozícii stredne tvrdé, mäkké a supermäkké pneumatiky Pirelli. Počas víkendu jazdcov čaká premenlivé počasie. V piatok sa môžu vyskytnúť zrážky, pričom teplota má dosiahnuť maximálne 26°C.

V sobotu sa ochladí približne na 20°C a riziko dažďa bude pretrvávať, zatiaľ čo v nedeľu sa má vyčasiť a otepliť na 25°C. Sobotňajšia kvalifikácia aj nedeľňajšie preteky odštartujú o 17.00 h SEČ. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Brazílie odvysiela naživo Sport2.

Veľká cena Brazílie

Dejisko: Autodróm Josého Carlosa Paceho (Interlagos)

Dĺžka okruhu: 4309 m

Dĺžka pretekov: 305,909 km (71 okruhov)

Divácka kapacita: 60 000 divákov

Minuloročný víťaz: Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Juan Pablo Montoya (Kol.) Williams 1:11,473 min (2004)

Najviac víťazstiev – jazdec: 6 – Alain Prost (1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990)

Najviac víťazstiev – tím: 12 – McLaren

Prehľad víťazov posledných 10 ročníkov VC Brazílie:

2016 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2015 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

2014 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

2013 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2012 Jenson Button (V. Brit.) McLaren

2011 Mark Webber (Aus.) Red Bull

2010 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2009 Mark Webber (Austr.) Red Bull

2008 Felipe Massa (Braz.) Ferrari

2007 Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari

Poradie MS (po 18 z 20 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 333 bodov – istý titul, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 277, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 262, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 192, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 178, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 148

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 595 bodov – istý titul, 2. Ferrari 455, 3. Red Bull 340, 4. Force India 175, 5. Williams 76, 6. Toro Rosso 53